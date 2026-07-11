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Lidl širi mrežu u BiH: Novi marketi stižu u Prijedor, Cazin i Mostar

Lidl širi mrežu u BiH: Novi marketi stižu u Prijedor, Cazin i Mostar

Autor N.D. Izvor Biznisinfo
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Njemački trgovački lanac Lidl ubrzano privodi kraju pripreme za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine, a prema najnovijim informacijama planira otvaranje novih marketa u Prijedoru, Cazinu i još jedne poslovnice u Mostaru.

Lidl otvara markete u BiH: Poznat spisak gradova u kojima gradi objekte Izvor: Shutterstock.com/Vytautas Kielaitis

Time je broj gradova u kojima kompanija gradi ili priprema objekte porastao na ukupno 27.

Prema pisanju portala BiznisInfo, od početka godine potvrđeno je više novih projekata, među kojima su marketi u poslovnoj zoni u Vitezu, Čapljini i sarajevskom naselju Koševo, dok su najnovije nezvanične informacije da Lidl priprema gradnju i u Prijedoru, Cazinu te južnom dijelu Mostara.

Kompanija je do sada povezivana s projektima u Kakanju, Zvorniku, Gradišci, Bihaću, Livnu, Istočnom Sarajevu, Banjaluci, Gračanici, Mostaru, Trebinju, Bijeljini, Doboju, Zenici, Brčkom, Modriči, Laktašima, Travniku, Sarajevu, Čapljini, Tešnju, Kiseljaku, Čitluku, Živinicama, Prnjavoru, Vitezu, Prijedoru i Cazinu.

Nezvanično se kao buduće lokacije i dalje pominju Široki Brijeg i Sanski Most, čime bi Lidl bio prisutan u čak 29 gradova širom BiH. To se poklapa s ranijim planovima kompanije da u prvoj fazi poslovanja otvori prodajne objekte u tridesetak gradova.

Posebnu pažnju Lidl posvećuje Hercegovini, gdje osim postojećih planova za Mostar priprema ili razvija projekte u Čapljini, Čitluku, Livnu i Trebinju. Istovremeno, ulaskom u Prijedor i Cazin dodatno širi mrežu na području Krajine.

Prema nezvaničnim informacijama, otvaranje prvih Lidlovih marketa u Bosni i Hercegovini moglo bi uslijediti tokom naredne godine. Za sada još nije potvrđen projekat u Tuzli, gdje kompanija, prema navodima BiznisInfo, i dalje traži odgovarajuću lokaciju za izgradnju objekta.

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Tagovi

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