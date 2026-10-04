Tuga u Sokocu: Nesreća odnijela život oca petoro djece

Sokočanin Marinko Lopatić tragično je stradao u saobraćajnoj nesreći na Glasinačkom polju, a od njega se oprostio i načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Načelnik opštine oprostio se od tragično stradalog sugrađanina na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu.

"Sa velikom tugom primio sam vijest da se jutros za naš grad desila jedna velika tragedija, gubitak mladog čovjeka iza koga je ostalo petoro djece. Pet života koji će odrastati sa prazninom koju ništa ne može nadoknaditi", naveo je Bašević.

"Kao čovjek i roditelj, porodici, rodbini i prijateljima upućujem najdublje saučešće", dodao je.

"Počivaj u miru, druže. Neka ti je laka crna zemlja", napisao je Bašević.

(Mondo)