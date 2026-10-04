Potop u Kataloniji nosi sve pred sobom, raste broj žrtava: Ljudi zarobljeni, raste strah od uragana (Video)

Najmanje dvije osobe su poginule, a za trećom se traga nakon nezapamćenih bujičnih poplava koje su potopile Kataloniju.

Izvor: X/World_Breaking_News03

Dvije osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i bujičnih poplava koje su pogodile špansku regiju Kataloniju, saopštile su nadležne službe.

Katalonski lider Salvador Ilja potvrdio je na društvenim mrežama smrt muškarca nakon što se srušio zid u Torderi, gradu sjeverno od Barselone. Druga žrtva stradala je u mjestu Montornes del Valjes, potvrdili su vatrogasci, dok službe za hitne slučajeve i dalje tragaju za nestalom osobom u gradu Pineda de Mar, 52 kilometra sjeverno od Barselone.

Watch: Flooding occurred this morning in Pineda de Mar, #Spain There is at least one person missing in the area. https://t.co/Gc49FsWPmz — World_Breaking_News03 (@Breaking2003)October 4, 2026

Katalonske vlasti izdale su crveni alarm i pozvale stanovnike da ostanu u kućama od subote u 20 časova do nedjelje u 14 časova zbog rizika od "mini-uragana" i silovitih padavina. Direktorka regionalne meteorološke službe Meteokat, Sarai Saroka, objasnila je da se centar ovog izuzetnog vremenskog sistema nalazio iznad Sredozemnog mora i da se premještao ka kopnu Katalonije.

Bujične kiše poplavile su brojne domove, dok su automobili ostali zaglavljeni u vodi u okrugu Belvitž i gradu Kornelja blizu Barselone. Na pojedinim dijelovima autoputa oko Barselone formirale su se toliko velike barake da su u njima plivale patke.

La situació de La Riera de Blanes, ara mateix https://t.co/4s3mfQSW9q — mercè (@meblanch)October 4, 2026

Vremenske nepogode izazvale su kolaps i u saobraćaju i u javnom životu. Letovi na aerodromu u Barseloni su otkazani ili odloženi, a došlo je i do ozbiljnih poremećaja u željezničkom saobraćaju. Trgovine su ranije zatvorene, fudbalske utakmice odložene, a otkazana je i izvedba Verdijeve opere „Aida“ u čuvenom barcelonskom opernom pozorištu Liseu.

Nevrijeme protutnjalo i kroz Grčku

Dramatično je bilo i u Grčkoj, gdje je na ostrvu Krit i u južnom Egeju u protekla 24 sata zabilježeno oko 22.000 udara groma. U oblasti Retimnona na Kritu palo je čak do 500 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Watch: Streets turned into raging rivers in Palafolls as torrential rains flood the town.Flooding in many parts of Spain due to heavy rainfall⛈️⚡️: #Catalonia , #Spain . https://t.co/mQ26XzdOMx — World_Breaking_News03 (@Breaking2003)October 4, 2026

Veliki dijelovi poljoprivredne proizvodnje na ostrvu su uništeni, putevi su poplavljeni, brojne kuće su pretrpjele oštećenja, a mnoga područja su ostala bez struje. Na ostrvu Rodos poginula je njemačka turistkinja kada ju je udario grom, dok je njen suprug prošao sa lakšim povredama.

Nakon opsežnih padavina i jakih grmljavinskih oluja, grčke meteorološke službe najavljuju postepeno poboljšanje vremenskih prilika.

(Mondo.rs)