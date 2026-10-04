Merc stigao u Kijev, dočekale ga sirene i eksplozije: Rusija izvela napad, pogođen most preko Dnjepra

Njemački kancelar Fridrih Merc stigao je u nedjelju u Kijev, gdje su se tokom jutra četiri puta oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok su se gradom čule eksplozije i dejstvo protivvazdušne odbrane.

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Njemački kancelar Fridrih Merc stigao je u nedjelju u Kijev, dok su se ukrajinskom prijestonicom oglašavale sirene za vazdušnu opasnost i čule eksplozije, u trenutku pojačanih ruskih napada na Ukrajinu.

Merc je doputovao kako bi iskazao podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, a tokom posjete trebalo bi da najavi paket mjera koji uključuje milijardu evra vojne pomoći, kao i još 350 miliona evra za obnovu energetskog sektora, naveli su zvaničnici njemačke vlade.

Očekuje se i finalizacija sporazuma o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta dronova.

"Danas sam doputovao u Kijev jer je Ukrajini u narednim nedjeljama potrebna sva naša podrška“, rekao je Merc, navodeći da ruske snage bombarduju gradove, stambene zgrade i postrojenja za grijanje.

"Ako Rusija ne bude zaustavljena, prije ili kasnije njena ratna mašinerija okrenuće se protiv nas“, rekao je nemački kancelar.

Merc je poručio da će Zelenskom prenijeti da Ukrajina i dalje može da računa na pomoć Berlina.

Tokom nedjeljnog jutra u Kijevu su se četiri puta oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok su se širom grada čule eksplozije i dejstvo sistema protivvazdušne odbrane.

Jedan od ruskih udara pogodio je Sjeverni most preko Dnjepra i oštetio kolovoz, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu. Prema njegovim riječima, oštećen je i sistem za snabdijevanje toplom vodom u tom dijelu grada.

Rusija od prošle nedjelje napada kijevske mostove u pokušaju da poremeti veze između dvije obale prijestonice i logističke pravce između centralnog i istočnog dijela Ukrajine.

Merc sa delegacijom njemačke privrede

Njemačkog kancelara u Kijevu prati ministarka privrede Katerina Rajhe, kao i privredna delegacija u kojoj su predstavnici kompanija Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems i drugih.

Merc bi tokom razgovora trebalo da zatraži i napredak ukrajinske vlade u sprovođenju reformi koje zahtijevaju partneri iz Evropske unije, uključujući borbu protiv korupcije.

Zelenski je ranije najavio da bi Ukrajina i Njemačka uskoro trebalo da finalizuju sporazum o proizvodnji dronova, raketa i pratećeg softvera.

Jedan od ključnih elemenata saradnje trebalo bi da bude ubrzana proizvodnja dronova-presretača namijenjenih borbi protiv mlaznih bespilotnih letjelica.

Njemačka kompanija Quantum i ukrajinski proizvođač WIY Drones u aprilu su najavili osnivanje zajedničke kompanije Quantum WIY Industries, koja bi trebalo da proizvodi dron-presretač Strila i povezane sisteme protivvazdušne odbrane.

Oružje dometa većeg od 1.000 kilometara

Sporazum obuhvata i zajednički razvoj i proizvodnju naoružanja dometa većeg od 1.000 kilometara, koje bi Ukrajina mogla da koristi za napade duboko unutar teritorije Rusije.

Merc je u četvrtak izjavio da Njemačka neće dozvoliti da je zastraši sve veći broj, kako je rekao, ruskih hibridnih napada na evropske države.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u subotu da će Moskva nastaviti sistematske udare na ciljeve u Ukrajini, za koje tvrdi da predstavljaju odgovor na ukrajinske napade na Rusiju prethodnih mjeseci. Moskva je takođe upozorila strane državljane i diplomatsko osoblje da ne borave u Ukrajini niti da putuju u tu zemlju.

Zelenski je u subotu za Rojters izjavio da će ukrajinske snage intenzivirati napade na ruske rafinerije nafte kao odgovor na, kako je rekao, novu strategiju Moskve usmjerenu na pojačavanje napada na civilnu infrastrukturu.

(MONDO)