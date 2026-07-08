Recept za najhrskavije krompiriće iz rerne: Caka je u jednom jednostavnom koraku pre pečenja

Pripremite hrskave krompiriće iz rerne uz dodatak bijelog luka i ruzmarina. Ovaj jednostavan recept će postati vaš omiljeni, a trik je u dodatku jednog sastojka.
Ako ste mislili da se savršeno hrskavi krompirići mogu dobiti samo prženjem u dubokom ulju, ovaj recept će vas potpuno razuvjeriti.
Tajna je u jednom jednostavnom koraku prije pečenja koji krompiru daje neodoljivu hrskavu koricu i mekanu, kremastu sredinu. Uz dodatak bijelog luka, ruzmarina i prezli, dobićete prilog koji lako može postati glavna zvijezda obroka.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: prilog
Porcije/Količina: 4–6 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 55 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 10 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 6–7 krompira srednje veličine
- 1 kašičica sode bikarbone
- 2 kašike maslinovog ulja
- pola šolje prezli
- 2 čena bijelog luka
- 1 kašičica sitno sjeckanog svježeg ruzmarina
- so i svježe mljeveni biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Sjeckanje krompira
Krompir oljuštite i isjecite na kocke približno jednake veličine. Ispran krompir stavite u hladnu vodu kako biste uklonili višak skroba.
2. korak: Kuvanje krompira
U većoj šerpi zagrijte vodu, dodajte sodu bikarbonu i ubacite krompir. Kuvajte 6 do 7 minuta, dok ne omekša, ali da se ne raspada. Ocijedite krompir i ostavite ga minut da se prosuši i oslobodi viška vlage.
3. korak: Začini
Prebacite krompir u veću posudu, dodajte maslinovo ulje, prezle, sitno sjeckani bijeli luk, ruzmarin, so i biber, pa sve lagano promiješajte.
Krompire nemojte zbijati u plehu, između komada treba da postoji malo prostora kako bi se lijepo ispekli.
4. korak: Pečenje
Krompir rasporedite u jednom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 190 stepeni oko 45 minuta. Nakon otprilike 25 minuta pažljivo okrenite krompiriće kako bi se ravnomjerno zapekli.
5. korak: Serviranje
Pecite dok ne dobiju intenzivnu zlatnu boju i hrskavu koricu, a zatim ih odmah poslužite.