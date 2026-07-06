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Rajska torta sa pavlakom: Slatke mrvice na vrhu, a u sredini raskošan fil

Rajska torta sa pavlakom: Slatke mrvice na vrhu, a u sredini raskošan fil

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
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Kako da napravite rajsku tortu sa pavlakom, najkremastiji kolač koji ćete praviti iznova i iznova.

Rajska torta sa pavlakom recept Izvor: Shutterstock

Ako tražite desert koji izgleda impresivno, a priprema se bez uključivanja rerne, ova rajska torta sa pavlakom je pravi izbor. Kremasta, lagana i osvježavajuća, topi se u ustima, a hrskava podloga od čokoladnog keksa savršeno se slaže sa bogatim filom od pavlake.

Priprema je veoma jednostavna i ne zahteva mnogo vremena. Najveći dio posla obavlja frižider, jer je potrebno da se fil dobro stegne. Tortu možete poslužiti samu ili je obogatiti svježim jagodama, malinama, borovnicama ili drugim sezonskim voćem.

Osnovne informacije

Tip jela: torta
Kuhinja: domaća
Broj porcija: 8–10
Vreme pripreme: oko 30 minuta + hlađenje
Težina: Lako

Sastojci:

Za koru:

  • 300 g čokoladnog keksa
  • 120 g otopljenog putera
  • 1 kašika mlijeka

Za fil:

  • 400 g pavlake
  • 2 jaja
  • 150 g šećera
  • 50 g glatkog brašna
  • 10 g vanilin šećera
  • 100 g putera

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Priprema:

1. Korak: Kora

Sameljite čokoladni keks u sitne mrvice. Dodajte otopljeni puter i kašiku mleka, pa sve dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Dodatni trik

Ako dodate svježe maline ili jagode između fila i završnog sloja mrvica, desert će biti još osvježavajući i atraktivniji.

Stavite smjesu u kalup prečnika 18 cm obložen papirom za pečenje i dobro utisnite kašikom ili dnom čaše kako biste dobili ravnu i čvrstu podlogu. Kalup stavite u frižider dok pripremate fil.

2. Korak: Fil

U šerpu stavite pavlaku, jaja, šećer, vanilin šećer i brašno. Sve dobro umutite žicom kako ne bi ostale grudvice.

Stavite na srednju temperaturu i kuvajte uz neprestano miješanje dok se krem ne zgusne. Kada dobije gustinu pudinga, sklonite sa šporeta. Dodajte puter isječen na kockice i mešajte dok se potpuno ne otopi i sjedini sa kremom.

3. Korak: Formiranje torte

Izvadite koru iz frižidera i preko nje ravnomjerno rasporedite topao fil.

Poravnajte površinu špatulom i ostavite tortu da se prvo ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim je stavite u frižider na najmanje četiri sata, a idealno preko noći. Prije služenja tortu možete posuti mrvicama keksa ili rendanom čokoladom, a po želji ukrasiti svježim voćem. 

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recepti torte

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