Naučite kako da pripremite slane korpice, savršeno predjelo koje možete puniti raznim nadjevima. Idealne su za svaku priliku.
Ako tražite efektno predjelo koje izgleda kao da ste oko njega proveli sate, a zapravo se priprema veoma jednostavno, slane korpice su pravi izbor. Hrskave, mirisne i neutralnog ukusa, odlično se slažu sa gotovo svakim nadjevom, od posnih salata i pašteta do kremastih mrsnih filova sa sirom, šunkom ili piletinom.
Najljepše od svega je što korpice možete napraviti unapred i napuniti ih neposredno prije serviranja, zbog čega su idealne za rođendane, praznične trpeze i svaku priliku kada želite da impresionirate goste bez mnogo stresa.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: predjelo
Porcije/Količina: oko 20–25 korpica
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 10–12 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25–30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 300 g brašna
- 100 g proprženog susama
- 50 g suncokretovih semenki
- 1 kašičica soli
- 1 kesica praška za pecivo
- 120 ml ulja
- 100 ml kisele vode
Priprema:
1. korak: Miješanje suvih sastojaka
U većoj činiji pomiješajte brašno, proprženi susam, suncokret, so i prašak za pecivo. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
Kako da napravite najbolje slane korpice? Idealne kao predjelo koje možete da punite na bezbroj načina
2. korak: Mijesenje testa
Dodajte ulje i kiselu vodu, pa zamijesite glatko i mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.
3. korak: Oblikovanje
Od tijesta odvajajte manje komade i oblikujte kuglice. Svaku kuglicu utisnite u kalup za mafine, vodeći računa da formirate udubljenje u sredini kako biste dobili oblik korpice.
4. korak: Pečenje
Korpice poredajte u kalupe i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 160 stepeni oko 10 do 12 minuta, odnosno dok ne dobiju blagu zlatnu boju.
Korpice možete ispeći dva do tri dana unapred i čuvati ih u dobro zatvorenoj kutiji.
5. korak: Hlađenje
Pečene korpice ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih pažljivo izvadite iz kalupa i ostavite da se potpuno ohlade.
6. korak: Punjenje
Ohlađene korpice napunite nadjevom po želji, recimo posnom ruskom salatom i servirajte je kao predjelo ili ukusnu slanu užinu.