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Kako da napravite najbolje slane korpice? Idealne kao predjelo koje možete da punite na bezbroj načina

Kako da napravite najbolje slane korpice? Idealne kao predjelo koje možete da punite na bezbroj načina

Autor Haris Krhalić Izvor Stvar ukusa
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Naučite kako da pripremite slane korpice, savršeno predjelo koje možete puniti raznim nadjevima. Idealne su za svaku priliku.

Slane korpice recept Izvor: Shutterstock

Ako tražite efektno predjelo koje izgleda kao da ste oko njega proveli sate, a zapravo se priprema veoma jednostavno, slane korpice su pravi izbor. Hrskave, mirisne i neutralnog ukusa, odlično se slažu sa gotovo svakim nadjevom, od posnih salata i pašteta do kremastih mrsnih filova sa sirom, šunkom ili piletinom.

Najljepše od svega je što korpice možete napraviti unapred i napuniti ih neposredno prije serviranja, zbog čega su idealne za rođendane, praznične trpeze i svaku priliku kada želite da impresionirate goste bez mnogo stresa.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: predjelo

Porcije/Količina: oko 20–25 korpica

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 10–12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25–30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 300 g brašna
  • 100 g proprženog susama
  • 50 g suncokretovih semenki
  • 1 kašičica soli
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 120 ml ulja
  • 100 ml kisele vode

Priprema:

1. korak: Miješanje suvih sastojaka

U većoj činiji pomiješajte brašno, proprženi susam, suncokret, so i prašak za pecivo. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

2. korak: Mijesenje testa 

Dodajte ulje i kiselu vodu, pa zamijesite glatko i mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke.

3. korak: Oblikovanje

Od tijesta odvajajte manje komade i oblikujte kuglice. Svaku kuglicu utisnite u kalup za mafine, vodeći računa da formirate udubljenje u sredini kako biste dobili oblik korpice.

4. korak: Pečenje

Korpice poredajte u kalupe i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 160 stepeni oko 10 do 12 minuta, odnosno dok ne dobiju blagu zlatnu boju.

Važno:

Korpice možete ispeći dva do tri dana unapred i čuvati ih u dobro zatvorenoj kutiji.

5. korak: Hlađenje

Pečene korpice ostavite nekoliko minuta da se prohlade, a zatim ih pažljivo izvadite iz kalupa i ostavite da se potpuno ohlade.

6. korak: Punjenje

Ohlađene korpice napunite nadjevom po želji, recimo posnom ruskom salatom i servirajte je kao predjelo ili ukusnu slanu užinu.

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