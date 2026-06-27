Uživajte u ljetnjem kolaču sa malinama i jogurtom, savršenom uz kafu ili limunadu. Priprema je brza i jednostavna, idealna za svaku priliku.
Postoje kolači koji osvoje na prvi zalogaj, a ovaj sa malinama i jogurtom svakako je jedan od njih. Spoj vazdušastog patišpanja i osvježavajućih malina daje savršenu ravnotežu slatkih i blago kiselkastih ukusa.
Jogurt tijestu pruža posebnu mekoću i sočnost, pa kolač ostaje ukusan i narednog dana. Priprema je jednostavna, bez komplikovanih koraka i skupih sastojaka, zbog čega je idealan izbor za porodično posluženje, goste ili popodnevnu kafu.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kolač
Porcije/Količina: 8–10 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 40–45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat
Težina: lako
Sastojci:
- 150 g brašna za kolače
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/4 kašičice sode bikarbone
- 1/2 kašičice soli
- 120 g šećera
- 100 ml ulja
- 2 jaja
- 180 g jogurta
- 1 vanilin šećer
- 200 g smrznutih malina
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
1. korak: Priprema smjese od jaja
U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šečerom dok ne dobijete svijetlu i pjenastu smjesu.
2. korak: Dodavanje tečnih sastojaka
U umućena jaja dodajte jogurt i ulje. Sve dobro sjedinite kako biste dobili glatku i ujednačenu masu.
3. korak: Dodavanje suvih sastojaka
Posebno pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Prosijte ih i postepeno dodajte u tečnu smjesu uz lagano miješanje. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.
Ljetnji kolač sa malinama i jogurtom: Najlepši uz šolju kafe ili čašu hladne limunade
4. korak: Dodavanje malina
Pripremljeno tijesto sipajte u pleh ili kalup obložen papirom za pečenje. Po površini ravnomjerno rasporedite smrznute maline.
Nemojte odmrzavati maline prije upotrebe. Smrznute maline bolje zadržavaju oblik tokom pečenja i neće previše obojiti tijesto.
5. korak: Pečenje
Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 170 stepeni oko 40 do 45 minuta, odnosno dok kolač ne dobije zlatnu boju i čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva.
6. korak: Hlađenje i dekoracija
Ostavite kolač da se prohladi, a zatim ga obilno pospite šećerom u prahu.
7. korak: Serviranje
Isjecite na kocke i poslužite uz kafu, čaj ili limunadu. Najlepši je kada se potpuno ohladi.
(Stvar ukusa/Mondo)