Uživajte u ljetnjem kolaču sa malinama i jogurtom, savršenom uz kafu ili limunadu. Priprema je brza i jednostavna, idealna za svaku priliku.

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Postoje kolači koji osvoje na prvi zalogaj, a ovaj sa malinama i jogurtom svakako je jedan od njih. Spoj vazdušastog patišpanja i osvježavajućih malina daje savršenu ravnotežu slatkih i blago kiselkastih ukusa.

Jogurt tijestu pruža posebnu mekoću i sočnost, pa kolač ostaje ukusan i narednog dana. Priprema je jednostavna, bez komplikovanih koraka i skupih sastojaka, zbog čega je idealan izbor za porodično posluženje, goste ili popodnevnu kafu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 40–45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

150 g brašna za kolače

1 kašičica praška za pecivo

1/4 kašičice sode bikarbone

1/2 kašičice soli

120 g šećera

100 ml ulja

2 jaja

180 g jogurta

1 vanilin šećer

200 g smrznutih malina

šećer u prahu za posipanje

1. korak: Priprema smjese od jaja

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šečerom dok ne dobijete svijetlu i pjenastu smjesu.

2. korak: Dodavanje tečnih sastojaka

U umućena jaja dodajte jogurt i ulje. Sve dobro sjedinite kako biste dobili glatku i ujednačenu masu.

3. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Posebno pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Prosijte ih i postepeno dodajte u tečnu smjesu uz lagano miješanje. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.

Vidi opis Ljetnji kolač sa malinama i jogurtom: Najlepši uz šolju kafe ili čašu hladne limunade Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

4. korak: Dodavanje malina

Pripremljeno tijesto sipajte u pleh ili kalup obložen papirom za pečenje. Po površini ravnomjerno rasporedite smrznute maline.

Važan savjet: Nemojte odmrzavati maline prije upotrebe. Smrznute maline bolje zadržavaju oblik tokom pečenja i neće previše obojiti tijesto.

5. korak: Pečenje

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 170 stepeni oko 40 do 45 minuta, odnosno dok kolač ne dobije zlatnu boju i čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva.

6. korak: Hlađenje i dekoracija

Ostavite kolač da se prohladi, a zatim ga obilno pospite šećerom u prahu.

7. korak: Serviranje

Isjecite na kocke i poslužite uz kafu, čaj ili limunadu. Najlepši je kada se potpuno ohladi.

(Stvar ukusa/Mondo)