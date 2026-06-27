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Ljetnji kolač sa malinama i jogurtom: Najlepši uz šolju kafe ili čašu hladne limunade

Ljetnji kolač sa malinama i jogurtom: Najlepši uz šolju kafe ili čašu hladne limunade

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Uživajte u ljetnjem kolaču sa malinama i jogurtom, savršenom uz kafu ili limunadu. Priprema je brza i jednostavna, idealna za svaku priliku.

kolač sa malinama i jogurtom Izvor: Shutterstock

Postoje kolači koji osvoje na prvi zalogaj, a ovaj sa malinama i jogurtom svakako je jedan od njih. Spoj vazdušastog patišpanja i osvježavajućih malina daje savršenu ravnotežu slatkih i blago kiselkastih ukusa.

Jogurt tijestu pruža posebnu mekoću i sočnost, pa kolač ostaje ukusan i narednog dana. Priprema je jednostavna, bez komplikovanih koraka i skupih sastojaka, zbog čega je idealan izbor za porodično posluženje, goste ili popodnevnu kafu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kolač

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 40–45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat

Težina: lako

Sastojci:

  • 150 g brašna za kolače
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1/4 kašičice sode bikarbone
  • 1/2 kašičice soli
  • 120 g šećera
  • 100 ml ulja
  • 2 jaja
  • 180 g jogurta
  • 1 vanilin šećer
  • 200 g smrznutih malina
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

1. korak: Priprema smjese od jaja

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šečerom dok ne dobijete svijetlu i pjenastu smjesu.

2. korak: Dodavanje tečnih sastojaka

U umućena jaja dodajte jogurt i ulje. Sve dobro sjedinite kako biste dobili glatku i ujednačenu masu.

3. korak: Dodavanje suvih sastojaka

Posebno pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Prosijte ih i postepeno dodajte u tečnu smjesu uz lagano miješanje. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.

4. korak: Dodavanje malina

Pripremljeno tijesto sipajte u pleh ili kalup obložen papirom za pečenje. Po površini ravnomjerno rasporedite smrznute maline.

Važan savjet:

Nemojte odmrzavati maline prije upotrebe. Smrznute maline bolje zadržavaju oblik tokom pečenja i neće previše obojiti tijesto.

5. korak: Pečenje

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 170 stepeni oko 40 do 45 minuta, odnosno dok kolač ne dobije zlatnu boju i čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva.

6. korak: Hlađenje i dekoracija

Ostavite kolač da se prohladi, a zatim ga obilno pospite šećerom u prahu.

7. korak: Serviranje

Isjecite na kocke i poslužite uz kafu, čaj ili limunadu. Najlepši je kada se potpuno ohladi.

(Stvar ukusa/Mondo)

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