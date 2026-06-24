logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Valjevske punjene paprike: Recept zbog kog ćete zaboraviti sve druge verzije ovog tradicionalnog jela

Valjevske punjene paprike: Recept zbog kog ćete zaboraviti sve druge verzije ovog tradicionalnog jela

Izvor Stvar ukusa
0

Pripremite valjevske punjene paprike sa bogatim nadevom i gustim umakom. Ovaj tradicionalni recept će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Valjevske punjene paprike recept Izvor: Shutterstock

Ako postoji jelo koje savršeno opisuje domaću kuhinju zapadne Srbije, onda su to valjevske punjene paprike. Za razliku od drugih varijanti, ove paprike se pripremaju sa obiljem luka, malo šargarepe i bogatim nadjevom koji im daje prepoznatljivu sočnost.

Izdvajaju se zbog guste zaprške zahvaljujući kojoj nisu ni čorbaste ni suve, već pune savršenog umaka koji se slaže uz svaki zalogaj. Kada se polako krčkaju u rerni, svi ukusi se sjedinjuju u pravi domaćinski ručak kojem je teško odoljeti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaće

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja i pečenja: 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 10 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 15 do 20 paprika babura
  • 5 glavica crnog luka
  • 750 g miješanog mljevenog mesa
  • 1 šargarepa
  • 3 paradajza srednje veličine
  • 1 veza peršunovog lista
  • 100 g pirinča
  • ulje
  • so, biber, aleva paprika, suvi začin po ukusu
  • Za zapršku:
  • 3 kašike ulja
  • 2 kašike brašna
  • 1 kašičica aleve paprike

Priprema:

1. korak: Priprema nadjeva

Crni luk očistite i sitno isjeckajte. Na većem delu ulja propržite luk dok ne omekša i postane staklast. Dodajte mljeveno meso, so, biber, alevu papriku i suvi začin. Pržite uz stalno miješanje najmanje 15 minuta. Pred kraj dodajte sitno sjeckan peršunov list, a zatim umiješajte pirinač i sve dobro sjedinite.

Bonus savjet:

Birajte paprike slične veličine kako bi se sve ravnomjerno skuvale i omekšale u isto vrijeme.

2. korak: Punjenje paprika

Paprike operite, odstranite peteljke i pažljivo izvadite sjemenke. Napunite ih pripremljenim nadjevom, ali ne do samog vrha kako bi pirinač imao prostora da nabubri tokom kuvanja. Svaku papriku zatvorite kriškom paradajza.

3. korak: Kuvanje paprika

Napunjene paprike poređajte uspravno u veću šerpu. Nalijte vodu tako da paprike gotovo ogreznu u tečnosti. Stavite na ringlu i kuvajte desetak minuta.

Ukoliko koristite svinjsko meso, u galeriji ispod pogledajte koji dio je najbolje da koristite.

4. korak: Priprema zaprške

U manjoj šerpi zagrijte ulje, dodajte brašno i pržite dok ne dobije zlatnu boju. Sklonite sa vatre pa umiješajte alevu papriku. Zapršku sipajte preko paprika i lagano protresite posudu kako bi se ravnomjerno rasporedila.

5. korak: Krčkanje u rerni

Rernu zagrijte na 180 stepeni. Posudu sa paprikama prebacite u rernu i ostavite da se lagano krčkaju oko sat vremena. Tokom pečenja provjeravajte količinu tečnosti i po potrebi dolijte malo vode kako bi paprike ostale sočne.

6. korak: Serviranje

Valjevske punjene paprike poslužite tople, uz domaći hljeb ili pire krompir. Najljepše su kada malo odstoje, jer tada umak postaje još bogatiji, a ukusi izraženiji.

Pročitajte još

Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA