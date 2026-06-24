Valjevske punjene paprike: Recept zbog kog ćete zaboraviti sve druge verzije ovog tradicionalnog jela

Pripremite valjevske punjene paprike sa bogatim nadevom i gustim umakom. Ovaj tradicionalni recept će vas osvojiti na prvi zalogaj.

Izvor: Shutterstock

Ako postoji jelo koje savršeno opisuje domaću kuhinju zapadne Srbije, onda su to valjevske punjene paprike. Za razliku od drugih varijanti, ove paprike se pripremaju sa obiljem luka, malo šargarepe i bogatim nadjevom koji im daje prepoznatljivu sočnost.

Izdvajaju se zbog guste zaprške zahvaljujući kojoj nisu ni čorbaste ni suve, već pune savršenog umaka koji se slaže uz svaki zalogaj. Kada se polako krčkaju u rerni, svi ukusi se sjedinjuju u pravi domaćinski ručak kojem je teško odoljeti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaće

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 8–10 porcija

Vrijeme pripreme: 40 minuta

Vrijeme kuvanja i pečenja: 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 sata i 10 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

15 do 20 paprika babura

5 glavica crnog luka

750 g miješanog mljevenog mesa

1 šargarepa

3 paradajza srednje veličine

1 veza peršunovog lista

100 g pirinča

ulje

so, biber, aleva paprika, suvi začin po ukusu

Za zapršku:

3 kašike ulja

2 kašike brašna

1 kašičica aleve paprike

Priprema:

1. korak: Priprema nadjeva

Crni luk očistite i sitno isjeckajte. Na većem delu ulja propržite luk dok ne omekša i postane staklast. Dodajte mljeveno meso, so, biber, alevu papriku i suvi začin. Pržite uz stalno miješanje najmanje 15 minuta. Pred kraj dodajte sitno sjeckan peršunov list, a zatim umiješajte pirinač i sve dobro sjedinite.

Bonus savjet: Birajte paprike slične veličine kako bi se sve ravnomjerno skuvale i omekšale u isto vrijeme.

2. korak: Punjenje paprika

Paprike operite, odstranite peteljke i pažljivo izvadite sjemenke. Napunite ih pripremljenim nadjevom, ali ne do samog vrha kako bi pirinač imao prostora da nabubri tokom kuvanja. Svaku papriku zatvorite kriškom paradajza.

3. korak: Kuvanje paprika

Napunjene paprike poređajte uspravno u veću šerpu. Nalijte vodu tako da paprike gotovo ogreznu u tečnosti. Stavite na ringlu i kuvajte desetak minuta.

Ukoliko koristite svinjsko meso, u galeriji ispod pogledajte koji dio je najbolje da koristite.

Vidi opis Valjevske punjene paprike: Recept zbog kog ćete zaboraviti sve druge verzije ovog tradicionalnog jela Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

4. korak: Priprema zaprške

U manjoj šerpi zagrijte ulje, dodajte brašno i pržite dok ne dobije zlatnu boju. Sklonite sa vatre pa umiješajte alevu papriku. Zapršku sipajte preko paprika i lagano protresite posudu kako bi se ravnomjerno rasporedila.

5. korak: Krčkanje u rerni

Rernu zagrijte na 180 stepeni. Posudu sa paprikama prebacite u rernu i ostavite da se lagano krčkaju oko sat vremena. Tokom pečenja provjeravajte količinu tečnosti i po potrebi dolijte malo vode kako bi paprike ostale sočne.

6. korak: Serviranje

Valjevske punjene paprike poslužite tople, uz domaći hljeb ili pire krompir. Najljepše su kada malo odstoje, jer tada umak postaje još bogatiji, a ukusi izraženiji.