Isprobajte nešto drugačije: Mladi krompirići u bijelom sosu, recept za savršeno jelo uz pečeno meso

Sjajan recept za prilog uz pečeno meso...

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Uglavnom jedemo pržene mlade krompiriće ili pečene u rerni kao prilog uz meso. Sada je vrijeme da probate nešto novo. Mladi krompirići u bijelom sosu jedno su od sjajnih jela iz domaće kuhinje. Nježni, mekani krompiri obavijeni kremastim bijelim sosom savršen su prilog uz pečeno meso, pohovanu piletinu ili lagani ručak uz sezonsku salatu. Priprema je jednostavna, a rezultat je jelo puno ukusa koje će svi tražiti još jednom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: prilog

Broj porcija: 4

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja: 25 minuta

Ukupno vrijeme: 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

800 g mladih krompirića

40 g maslaca

2 kašike brašna

500 ml mlijeka

1 kašičica soli

1/2 kašičice bibera

prstohvat muskatnog oraščića (po želji)

2 kašike sitno sjeckanog peršuna

Priprema:

1. Skuvajte krompiriće

Mlade krompiriće dobro operite. Ako su sitni, nije potrebno da ih ljuštite. Stavite ih u posoljenu vodu i kuvajte oko 15 do 20 minuta, dok ne omekšaju. Procijedite ih i ostavite sa strane.

Trik za savršen bijeli sos Da biste dobili gladak bijeli sos bez grudvica, mlijeko dodajte postepeno i neprestano miješajte žicom. Najbolje je da mlijeko bude mlako, jer će se tako lakše sjediniti sa zaprškom.

2. Pripremite bijeli sos

U šerpi otopite maslac na srednjoj temperaturi. Dodajte brašno i miješajte oko minut da se lagano proprži. Postepeno sipajte mlijeko uz stalno mešanje kako se ne bi stvorile grudvice.

3. Začinite sos

Kada se sos zgusne, dodajte so, biber i po želji malo muskatnog oraščića. Kuvajte još nekoliko minuta dok ne postane svilenkast i kremast.

4. Spojite sastojke

U gotov sos dodajte kuvane mlade krompiriće i pažljivo promešajte da se svaki krompir obloži sosom. Pospite sitno seckanim peršunom i poslužite toplo kao prilog ili lagano samostalno jelo.