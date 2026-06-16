Gibanica od starog hljeba: Bakin recept koji pretvara ostatke u ukusan doručak ili večeru

Iskoristite ostatke hljeba i pripremite sočnu gibanicu po bakinom receptu. Savršena je za doručak ili večeru, a jednostavna je i brza za pripremu.

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Ako vam je ostalo hljeba koji niko više ne želi da pojede, nemojte ga bacati. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka koje gotovo svaka kuća ima u frižideru možete napraviti izuzetno sočnu gibanicu sa hrskavom koricom i bogatim ukusom sira i kajmaka.

Ovaj recept je pravi primjer kako od naizgled običnih namirnica nastaje zasitno domaće jelo koje će svi tražiti da ponovite.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme pečenja: 20–25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

800 g starog hljeba

1 l mlijeka

200 g zrelog sira

100 g kajmaka

4 jaja

150 ml ulja

so po ukusu

malo brašna

1. korak: Priprema hljeba

Stari hljeb isijecite na krupnije kocke ili parčad i ravnomjerno rasporedite po podmazanom plehu tako da prekrije cijelu površinu.

2. korak: Pravljenje preliva

U većoj posudi umutite jaja, dodajte izmrvljeni zreli sir, kajmak i ulje, pa sve dobro sjedinite. Posolite po ukusu, vodeći računa da su sir i kajmak već dovoljno slani. Sipajte mlijeko, dodajte malo brašna i ponovo dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

3. korak: Prelivanje hljeba

Pripremljenom smjesom ravnomjerno prelijte hljeb u plehu kako bi svaki komad upio dovoljno tečnosti i postao mekan tokom pečenja.

Savjet: Najbolje je da koristite hljeb koji je star dva-tri dana. Takav hljeb će odlično upiti preliv, a pritom neće postati gnjecav tokom pečenja.

4. korak: Pečenje

Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok površina lijepo ne porumeni i dobije zlatnu koricu.

5. korak: Serviranje

Izvadite gibanicu iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Isijecite je na kocke i poslužite uz čašu jogurta ili hladnog kiselog mlijeka za potpuni domaći užitak.

(Stvar ukusa/Mondo)