Gibanica od starog hljeba: Bakin recept koji pretvara ostatke u ukusan doručak ili večeru

Iskoristite ostatke hljeba i pripremite sočnu gibanicu po bakinom receptu. Savršena je za doručak ili večeru, a jednostavna je i brza za pripremu.
Ako vam je ostalo hljeba koji niko više ne želi da pojede, nemojte ga bacati. Uz nekoliko jednostavnih sastojaka koje gotovo svaka kuća ima u frižideru možete napraviti izuzetno sočnu gibanicu sa hrskavom koricom i bogatim ukusom sira i kajmaka.
Ovaj recept je pravi primjer kako od naizgled običnih namirnica nastaje zasitno domaće jelo koje će svi tražiti da ponovite.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme pečenja: 20–25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 800 g starog hljeba
- 1 l mlijeka
- 200 g zrelog sira
- 100 g kajmaka
- 4 jaja
- 150 ml ulja
- so po ukusu
- malo brašna
Priprema:
1. korak: Priprema hljeba
Stari hljeb isijecite na krupnije kocke ili parčad i ravnomjerno rasporedite po podmazanom plehu tako da prekrije cijelu površinu.
2. korak: Pravljenje preliva
U većoj posudi umutite jaja, dodajte izmrvljeni zreli sir, kajmak i ulje, pa sve dobro sjedinite. Posolite po ukusu, vodeći računa da su sir i kajmak već dovoljno slani. Sipajte mlijeko, dodajte malo brašna i ponovo dobro promiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
3. korak: Prelivanje hljeba
Pripremljenom smjesom ravnomjerno prelijte hljeb u plehu kako bi svaki komad upio dovoljno tečnosti i postao mekan tokom pečenja.
Najbolje je da koristite hljeb koji je star dva-tri dana. Takav hljeb će odlično upiti preliv, a pritom neće postati gnjecav tokom pečenja.
4. korak: Pečenje
Pecite u unaprijed zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok površina lijepo ne porumeni i dobije zlatnu koricu.
5. korak: Serviranje
Izvadite gibanicu iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Isijecite je na kocke i poslužite uz čašu jogurta ili hladnog kiselog mlijeka za potpuni domaći užitak.
(Stvar ukusa/Mondo)