Bijela čorba sa piletinom i limunom: Grčki specijalitet pun je vitamina

Bijela čorba sa piletinom i limunom je grčki specijalitet bogat vitaminima, idealna za ručak sa porodicom.

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Ako volite lagana, a zasitna jela puna ukusa, grčka bijela čorba sa piletinom i limunom pravi je izbor. Njena posebnost krije se u svilenkastoj teksturi koju daje spoj jaja i svježe cjeđenog limuna, dok pirinač i kuvana piletina čine obrok hranljivim i kompletnim.

Ova tradicionalna čorba idealna je za porodični ručak ili dane kada vam prija nešto toplo i okrepljujuće.

Osnovne informacije

Kuhinja: grčka

Tip jela: čorba

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1 sat i 30 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 55 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

1 cijelo pile

2 šargarepe

2 stabljike celera

1 praziluk

1 krompir

oko 200 g arborio ili drugog okruglog pirinča

3 velika jaja

sok od 2 limuna

so i biber po ukusu

voda za kuvanje

Priprema:

1. korak: Kuvanje piletine

Pile očistite od viška masnoće i stavite u lonac sa vodom da kratko provri oko pet minuta. Zatim prospite tu vodu, isperite lonac i vratite meso.

2. korak: Dodavanje povrća

Nalijte svježu vodu tako da potpuno prekrije pile, dodajte očišćenu šargarepu, celer, krompir i praziluk. Kuvajte poklopljeno na umjerenoj temperaturi oko sat vremena, povremeno skidajući pjenu sa površine.

Bonus savet: Ako želite još kremastiju čorbu, koristite pirinač okruglog zrna, koji tokom kuvanja oslobađa više skroba.

3. korak: Proceđivanje

Kada je meso kuvano, izvadite ga zajedno sa povrćem i procijedite dobijeni bujon kroz gusto sito. Po potrebi dolijte vode kako biste dobili približno tri litra tečnosti.

4. korak: Dodvanje pirinča

Vratite bujon na šporet, posolite i dodajte pirinač. Kuvajte uz povremeno miješanje dok pirinač potpuno ne omekša. U međuvremenu odvojite jednu do dve šolje bujona i ostavite da se malo prohladi.

U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.

5. korak: Jaja i limun

U posebnoj posudi umutite bjelanca dok ne postanu pjenasta, zatim dodajte žumanca i nastavite mućenje. Sipajte svježe cijeđeni limunov sok i polako ulivajte mlak bujon, neprestano miješajući kako bi se sastojci ujednačili.

Skinite čorbu sa šporeta i lagano umiješajte pripremljenu smjesu od jaja i limuna. Dobro promiješajte da se dobije fina, kremasta tekstura bez zgrušavanja.

6. korak: Serviranje

Poslužite toplu čorbu uz komade kuvane piletine, dok povrće možete servirati posebno ili ga isjeći i vratiti u tanjir po želji. Po vrhu dodajte malo svježe mlevenog bibera za puniji ukus.