Bijela čorba sa piletinom i limunom: Grčki specijalitet pun je vitamina

Bijela čorba sa piletinom i limunom je grčki specijalitet bogat vitaminima, idealna za ručak sa porodicom.
Ako volite lagana, a zasitna jela puna ukusa, grčka bijela čorba sa piletinom i limunom pravi je izbor. Njena posebnost krije se u svilenkastoj teksturi koju daje spoj jaja i svježe cjeđenog limuna, dok pirinač i kuvana piletina čine obrok hranljivim i kompletnim.
Ova tradicionalna čorba idealna je za porodični ručak ili dane kada vam prija nešto toplo i okrepljujuće.
Osnovne informacije
Kuhinja: grčka
Tip jela: čorba
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 1 sat i 30 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 55 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 1 cijelo pile
- 2 šargarepe
- 2 stabljike celera
- 1 praziluk
- 1 krompir
- oko 200 g arborio ili drugog okruglog pirinča
- 3 velika jaja
- sok od 2 limuna
- so i biber po ukusu
- voda za kuvanje
Priprema:
1. korak: Kuvanje piletine
Pile očistite od viška masnoće i stavite u lonac sa vodom da kratko provri oko pet minuta. Zatim prospite tu vodu, isperite lonac i vratite meso.
2. korak: Dodavanje povrća
Nalijte svježu vodu tako da potpuno prekrije pile, dodajte očišćenu šargarepu, celer, krompir i praziluk. Kuvajte poklopljeno na umjerenoj temperaturi oko sat vremena, povremeno skidajući pjenu sa površine.
Ako želite još kremastiju čorbu, koristite pirinač okruglog zrna, koji tokom kuvanja oslobađa više skroba.
3. korak: Proceđivanje
Kada je meso kuvano, izvadite ga zajedno sa povrćem i procijedite dobijeni bujon kroz gusto sito. Po potrebi dolijte vode kako biste dobili približno tri litra tečnosti.
4. korak: Dodvanje pirinča
Vratite bujon na šporet, posolite i dodajte pirinač. Kuvajte uz povremeno miješanje dok pirinač potpuno ne omekša. U međuvremenu odvojite jednu do dve šolje bujona i ostavite da se malo prohladi.
U galeriji ispod pogledajte pravila poznatog kuvara Gordona Remzija za pripremu pirinča.
Bijela čorba sa piletinom i limunom: Grčki specijalitet pun je vitamina
5. korak: Jaja i limun
U posebnoj posudi umutite bjelanca dok ne postanu pjenasta, zatim dodajte žumanca i nastavite mućenje. Sipajte svježe cijeđeni limunov sok i polako ulivajte mlak bujon, neprestano miješajući kako bi se sastojci ujednačili.
Skinite čorbu sa šporeta i lagano umiješajte pripremljenu smjesu od jaja i limuna. Dobro promiješajte da se dobije fina, kremasta tekstura bez zgrušavanja.
6. korak: Serviranje
Poslužite toplu čorbu uz komade kuvane piletine, dok povrće možete servirati posebno ili ga isjeći i vratiti u tanjir po želji. Po vrhu dodajte malo svježe mlevenog bibera za puniji ukus.