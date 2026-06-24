Prevrnuti kolač sa kajsijama: Poćiće vam voda na usta koliko dobro miriše dok se peče

Uživajte u prevrnutom kolaču sa kajsijama, ljetnjem desertu koji se brzo priprema i oduševljava sočnim i vazdušastim biskvitom.
Prevrnuti kolač sa kajsijama jedan je od onih ljetnjih deserata koji osvajaju i izgledom i ukusom. Sočne kajsije tokom pečenja puštaju svoje prirodne sokove i zajedno sa karamelom stvaraju neodoljiv voćni preliv koji nakon okretanja kolača postaje njegov najljepši ukras.
Ispod sloja voća krije se mekan i vazdušast biskvit koji upija sve sokove, pa je svaki zalogaj savršen spoj slatkog i blago kiselkastog ukusa. Ovaj kolač je idealan kada želite da iskoristite sezonu kajsija i bez mnogo truda pripremite poslasticu koja izgleda svečano, a nestaje sa stola brže nego što ste očekivali.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: kolač sa voćem
Porcije/Količina: 10 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 40 minuta pečenja + 15 minuta hlađenja
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
Za voćni sloj:
- 450 g kajsija
- 200 g šećera
- 80 ml vode
Za tijesto:
- 150 g šećera
- 85 g maslaca, omekšalog
- 2 velika jaja
- 80 g kisele pavlake
- 1 kašika ekstrakta vanile
- 140 g brašna
- 1/2 kašičice praška za pecivo
- 1/4 kašičice soli
Priprema:
1. korak: Rerna
Zagrijte rernu na 180 stepeni i stavite pek papir u pleh ili kalup.
2. korak: Kajsije
Kajsije operite, prepolovite i uklonite koštice. Ređajte ih gusto jednu do druge na dno pripremljenog kalupa, presječenom stranom nadole.
Kajsije poređajte što gušće na dno kalupa. Tokom pečenja voće će se malo skupiti, pa će kolač nakon okretanja izgledati ljepše.
3. korak: Karamela
U manjoj šerpi sjedinite šećer i vodu. Kuvajte bez miješanja dok ne dobijete boju karamele.
4. korak: Prelivanje kajsija
Pažljivo prelijte vruću karamelu preko poređanih kajsija i ostavite nekoliko minuta da se ravnomjerno rasporedi.
5. korak: Priprema mokrih sastojaka za tijesto
U posebnoj posudi umutite maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte jedno po jedno jaje, neprestano muteći, a zatim umiješajte kiselu pavlaku i vanilu.
6. korak: Dodavanje suvih
Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so, pa ih postepeno dodajte u mokre sastojke. Kratko sjedinite smjesu.
U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.
Prevrnuti kolač sa kajsijama: Poćiće vam voda na usta koliko dobro miriše dok se peče
7. korak: Sipanje
Ravnomjerno rasporedite tijesto preko kajsija i pažljivo poravnajte površinu.
8. korak: Pečenje
Pecite 30 do 40 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva.
9. korak: Hlađenje
Ostavite kolač da se hladi oko 15 minuta, a zatim preko kalupa ili pleha stavite tanjir ili poslužavnik i jednim pokretom ga okrenite. Ukoliko se neka kajsija pomjeri, vratite je na mjesto dok je kolač još topao.
10. korak: Služenje
Poslužite mlak ili potpuno ohlađen, samostalno ili uz kuglu sladoleda od vanile.
(Stvar ukusa/Mondo)