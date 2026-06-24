Prevrnuti kolač sa kajsijama: Poćiće vam voda na usta koliko dobro miriše dok se peče

Uživajte u prevrnutom kolaču sa kajsijama, ljetnjem desertu koji se brzo priprema i oduševljava sočnim i vazdušastim biskvitom.

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Prevrnuti kolač sa kajsijama jedan je od onih ljetnjih deserata koji osvajaju i izgledom i ukusom. Sočne kajsije tokom pečenja puštaju svoje prirodne sokove i zajedno sa karamelom stvaraju neodoljiv voćni preliv koji nakon okretanja kolača postaje njegov najljepši ukras.

Ispod sloja voća krije se mekan i vazdušast biskvit koji upija sve sokove, pa je svaki zalogaj savršen spoj slatkog i blago kiselkastog ukusa. Ovaj kolač je idealan kada želite da iskoristite sezonu kajsija i bez mnogo truda pripremite poslasticu koja izgleda svečano, a nestaje sa stola brže nego što ste očekivali.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: kolač sa voćem

Porcije/Količina: 10 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 40 minuta pečenja + 15 minuta hlađenja

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za voćni sloj:

450 g kajsija

200 g šećera

80 ml vode

Za tijesto:

150 g šećera

85 g maslaca, omekšalog

2 velika jaja

80 g kisele pavlake

1 kašika ekstrakta vanile

140 g brašna

1/2 kašičice praška za pecivo

1/4 kašičice soli

1. korak: Rerna

Zagrijte rernu na 180 stepeni i stavite pek papir u pleh ili kalup.

2. korak: Kajsije

Kajsije operite, prepolovite i uklonite koštice. Ređajte ih gusto jednu do druge na dno pripremljenog kalupa, presječenom stranom nadole.

Bonus savjet: Kajsije poređajte što gušće na dno kalupa. Tokom pečenja voće će se malo skupiti, pa će kolač nakon okretanja izgledati ljepše.

3. korak: Karamela

U manjoj šerpi sjedinite šećer i vodu. Kuvajte bez miješanja dok ne dobijete boju karamele.

4. korak: Prelivanje kajsija

Pažljivo prelijte vruću karamelu preko poređanih kajsija i ostavite nekoliko minuta da se ravnomjerno rasporedi.

5. korak: Priprema mokrih sastojaka za tijesto

U posebnoj posudi umutite maslac i šećer dok smjesa ne postane svijetla i pjenasta. Dodajte jedno po jedno jaje, neprestano muteći, a zatim umiješajte kiselu pavlaku i vanilu.

6. korak: Dodavanje suvih

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i so, pa ih postepeno dodajte u mokre sastojke. Kratko sjedinite smjesu.

U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za ovaj recept.

Vidi opis Prevrnuti kolač sa kajsijama: Poćiće vam voda na usta koliko dobro miriše dok se peče Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

7. korak: Sipanje

Ravnomjerno rasporedite tijesto preko kajsija i pažljivo poravnajte površinu.

8. korak: Pečenje

Pecite 30 do 40 minuta, odnosno dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe suva.

9. korak: Hlađenje

Ostavite kolač da se hladi oko 15 minuta, a zatim preko kalupa ili pleha stavite tanjir ili poslužavnik i jednim pokretom ga okrenite. Ukoliko se neka kajsija pomjeri, vratite je na mjesto dok je kolač još topao.

10. korak: Služenje

Poslužite mlak ili potpuno ohlađen, samostalno ili uz kuglu sladoleda od vanile.

(Stvar ukusa/Mondo)