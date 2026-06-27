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Ljetni desert u čaši gotov za 15 minuta: Neodoljiv spoj voća i grčkog jogurta

Ljetni desert u čaši gotov za 15 minuta: Neodoljiv spoj voća i grčkog jogurta

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Ako tražite brz i osvježavajući desert bez pečenja, isprobajte ovaj recept sa jagodama, malinama, grčkim jogurtom i keksom. Gotov je za samo 15 minuta.

Recept za ljetni voćni desert u čaši: Gotov za 15 minuta bez pečenja Izvor: MONDO/AI Generated

Kada temperature pređu 30 stepeni, malo ko želi da uključuje rernu. Upravo zato su deserti u čaši idealno rješenje - pripremaju se brzo, osvježavaju, a možete ih napraviti i nekoliko sati unaprijed.

Sastojci:

  • 300 g jagoda
  • 150 g malina
  • 250 g grčkog jogurta
  • 200 ml slatke pavlake
  • 2 kašike meda
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 120 g mljevenog keksa
  • nekoliko listića mente za dekoraciju

Priprema:

Umutite slatku pavlaku, pa joj dodajte grčki jogurt, med i vanilu. Miješajte dok ne dobijete glatku kremu.

Jagode isijecite na sitnije komade, a nekoliko sačuvajte za dekoraciju. Maline ostavite cijele.

Na dno čaše stavite sloj mljevenog keksa, zatim kremu, pa voće. Ponovite postupak još jednom dok ne napunite čaše.

Na vrh dodajte nekoliko komada svježih jagoda, maline i listić mente.

Desert ostavite u frižideru najmanje sat vremena prije posluživanja kako bi se ukusi povezali.

Savjet

Umjesto jagoda i malina možete koristiti borovnice, kupine, breskve ili kajsije, a za dodatnu hrskavost pospite sjeckane bademe ili pistaće.

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recept Mondo kuhinja

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