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Nevjerovatno hrskave i sočne: Recept za šnicle u korama koje morate da probate

Nevjerovatno hrskave i sočne: Recept za šnicle u korama koje morate da probate

Autor D.V. Izvor Stvar ukusa
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Isprobajte recept za šnicle u korama: sočne, hrskave i savršene za svaki obrok. Pripremite neodoljive zalogaje za vašu porodicu.

Recept za šnicle u korama Izvor: Shutterstock

Kada želite da od običnih šnicli napravite nešto drugačije i zanimljivije, ovo je recept koji morate da probate.

Sočno meso umotano u tanke kore za pitu, obogaćeno kiselom pavlakom i prženo do zlatne boje, pretvara se u neodoljive zalogaje sa hrskavom koricom i mekanom unutrašnjošću. Odlične su za porodični ručak, večeru ili posluženje gostima.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: glavno jelo

Porcije/Količina: 4-6 porcija

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 50 minuta

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

  • 500 g svinjskih ili pilećih šnicli
  • 500 g kora za pitu
  • 300 g kisele pavlake
  • 4 jaja
  • so i biber po ukusu
  • prezle po potrebi
  • susam po potrebi
  • ulje za prženje

Priprema:

1. korak: Priprema mesa

Šnicle istanjite kuhinjskim čekićem, a zatim ih isijecite na manje komade. Posolite i pobiberite sa obje strane. U galeriji ispod pogledajte koji deo svinjskog mesa je najbolje da koristite.

2. korak: Formiranje rolata

Na radnu površinu stavite dvije kore jednu preko druge. Duž jedne ivice rasporedite pripremljene komade mesa, pa ih premažite kiselom pavlakom. Pažljivo uvijte kore u čvrst rolat.

3. korak: Sječenje

Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal. Dobijene rolate isijecite na manje komade jednake veličine.

4. korak: Paniranje

Jaja umutite viljuškom. U posebnoj posudi pomiješajte prezle i susam. Svaki komad prvo umočite u jaja, a zatim dobro uvaljajte u mješavinu prezli i susama.

Pečenje u rerni:

Ako želite manje masnu verziju, panirane komade možete peći u rerni na papiru za pečenje uz lagano premazivanje uljem.

5. korak: Prženje

U dubljem tiganju zagrijte dovoljno ulja. Pržite komade sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju i postanu hrskavi.

6. korak: Cijeđenje i serviranje

Pečene šnicle vadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Poslužite ih dok su tople uz sezonsku salatu, tartar sos ili pečeni krompir.

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Tagovi

recept recepti Mondo kuhinja

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