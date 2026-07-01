Isprobajte recept za šnicle u korama: sočne, hrskave i savršene za svaki obrok. Pripremite neodoljive zalogaje za vašu porodicu.
Kada želite da od običnih šnicli napravite nešto drugačije i zanimljivije, ovo je recept koji morate da probate.
Sočno meso umotano u tanke kore za pitu, obogaćeno kiselom pavlakom i prženo do zlatne boje, pretvara se u neodoljive zalogaje sa hrskavom koricom i mekanom unutrašnjošću. Odlične su za porodični ručak, večeru ili posluženje gostima.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 4-6 porcija
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 50 minuta
Težina: srednje zahtjevno
Sastojci:
- 500 g svinjskih ili pilećih šnicli
- 500 g kora za pitu
- 300 g kisele pavlake
- 4 jaja
- so i biber po ukusu
- prezle po potrebi
- susam po potrebi
- ulje za prženje
Priprema:
1. korak: Priprema mesa
Šnicle istanjite kuhinjskim čekićem, a zatim ih isijecite na manje komade. Posolite i pobiberite sa obje strane. U galeriji ispod pogledajte koji deo svinjskog mesa je najbolje da koristite.
Nevjerovatno hrskave i sočne: Recept za šnicle u korama koje morate da probate
2. korak: Formiranje rolata
Na radnu površinu stavite dvije kore jednu preko druge. Duž jedne ivice rasporedite pripremljene komade mesa, pa ih premažite kiselom pavlakom. Pažljivo uvijte kore u čvrst rolat.
3. korak: Sječenje
Ponavljajte postupak dok ne potrošite sav materijal. Dobijene rolate isijecite na manje komade jednake veličine.
4. korak: Paniranje
Jaja umutite viljuškom. U posebnoj posudi pomiješajte prezle i susam. Svaki komad prvo umočite u jaja, a zatim dobro uvaljajte u mješavinu prezli i susama.
Ako želite manje masnu verziju, panirane komade možete peći u rerni na papiru za pečenje uz lagano premazivanje uljem.
5. korak: Prženje
U dubljem tiganju zagrijte dovoljno ulja. Pržite komade sa svih strana dok ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju i postanu hrskavi.
6. korak: Cijeđenje i serviranje
Pečene šnicle vadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Poslužite ih dok su tople uz sezonsku salatu, tartar sos ili pečeni krompir.