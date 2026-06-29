Slane galete sa susamom i pivom: Najbolja domaća grickalica za gledanje fudbala sa društvom

Uživajte u domaćim slanim galetama sa susamom i pivom. Ova hrskava grickalica idealna je za druženje i uživanje uz omiljeno osvježenje.
Kada želite nešto drugačije od klasičnih grickalica, domaće slane galete mogu biti pun pogodak. Zahvaljujući dodatku piva tijesto postaje vazdušasto i lagano, dok susam daje prijatnu aromu i hrskavu koricu.
Priprema je jednostavna, a gotove galete savršeno se slažu uz omiljeni napitak, domaće namaze ili sir.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: slano pecivo / grickalica
Porcije/Količina: oko 25 do 30 galeta
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 20 do 25 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 600 g brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 250 ml piva
- 200 ml ulja
- 100 g susama
- malo soli
Priprema:
1. korak: Miješenje
U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte pivo i ulje, pa zamijesite glatko i ujednačeno tijesto koje se ne lijepi za ruke. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.
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2. korak: Oblikovanje
Od pripremljenog tijesta odvajajte manje komade i oblikujte loptice približno iste veličine kako bi se ravnomjerno ispekle.
3. korak: Valjanje
Svaku lopticu uvaljajte u susam sa svih strana, lagano pritiskajući da se sjemenke dobro zalijepe za površinu.
Osim susama, u testo možete dodati i semenke suncokreta, lana ili golice.
4. korak: Pečenje
Zagrejte aparat za bakin kolač (aparat za galete) prema uputstvu proizvođača, pa u svako udubljenje stavite po jednu pripremljenu lopticu. Zatvorite aparat i pecite nekoliko minuta, dok galete ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu spolja hrskave.
5. korak: Služenje
Pečene galete ostavite kratko da se prohlade na rešetki, a zatim ih poslužite kao grickalicu uz utakmice, druženja ili večernje okupljanje sa porodicom i prijateljima.