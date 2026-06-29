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Slane galete sa susamom i pivom: Najbolja domaća grickalica za gledanje fudbala sa društvom

Slane galete sa susamom i pivom: Najbolja domaća grickalica za gledanje fudbala sa društvom

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Stvar ukusa
0

Uživajte u domaćim slanim galetama sa susamom i pivom. Ova hrskava grickalica idealna je za druženje i uživanje uz omiljeno osvježenje.

Recept za galete sa susamom i pivom Izvor: Shutterstock

Kada želite nešto drugačije od klasičnih grickalica, domaće slane galete mogu biti pun pogodak. Zahvaljujući dodatku piva tijesto postaje vazdušasto i lagano, dok susam daje prijatnu aromu i hrskavu koricu.

Priprema je jednostavna, a gotove galete savršeno se slažu uz omiljeni napitak, domaće namaze ili sir.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slano pecivo / grickalica

Porcije/Količina: oko 25 do 30 galeta

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 20 do 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

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Sastojci:

  • 600 g brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 250 ml piva
  • 200 ml ulja
  • 100 g susama
  • malo soli

Priprema:

1. korak: Miješenje

U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte pivo i ulje, pa zamijesite glatko i ujednačeno tijesto koje se ne lijepi za ruke. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.

2. korak: Oblikovanje

Od pripremljenog tijesta odvajajte manje komade i oblikujte loptice približno iste veličine kako bi se ravnomjerno ispekle.

3. korak: Valjanje

Svaku lopticu uvaljajte u susam sa svih strana, lagano pritiskajući da se sjemenke dobro zalijepe za površinu.

Bonus savet:

Osim susama, u testo možete dodati i semenke suncokreta, lana ili golice.

4. korak: Pečenje

Zagrejte aparat za bakin kolač (aparat za galete) prema uputstvu proizvođača, pa u svako udubljenje stavite po jednu pripremljenu lopticu. Zatvorite aparat i pecite nekoliko minuta, dok galete ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu spolja hrskave.

5. korak: Služenje

Pečene galete ostavite kratko da se prohlade na rešetki, a zatim ih poslužite kao grickalicu uz utakmice, druženja ili večernje okupljanje sa porodicom i prijateljima.

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Mondo kuhinja recept

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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