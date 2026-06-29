Uživajte u domaćim slanim galetama sa susamom i pivom. Ova hrskava grickalica idealna je za druženje i uživanje uz omiljeno osvježenje.

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Kada želite nešto drugačije od klasičnih grickalica, domaće slane galete mogu biti pun pogodak. Zahvaljujući dodatku piva tijesto postaje vazdušasto i lagano, dok susam daje prijatnu aromu i hrskavu koricu.

Priprema je jednostavna, a gotove galete savršeno se slažu uz omiljeni napitak, domaće namaze ili sir.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: slano pecivo / grickalica

Porcije/Količina: oko 25 do 30 galeta

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 20 do 25 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta

Težina: lako

Sastojci:

600 g brašna

1 kesica praška za pecivo

250 ml piva

200 ml ulja

100 g susama

malo soli

Priprema:

1. korak: Miješenje

U većoj posudi pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte pivo i ulje, pa zamijesite glatko i ujednačeno tijesto koje se ne lijepi za ruke. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite u ovom receptu.

Vidi opis Slane galete sa susamom i pivom: Najbolja domaća grickalica za gledanje fudbala sa društvom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

2. korak: Oblikovanje

Od pripremljenog tijesta odvajajte manje komade i oblikujte loptice približno iste veličine kako bi se ravnomjerno ispekle.

3. korak: Valjanje

Svaku lopticu uvaljajte u susam sa svih strana, lagano pritiskajući da se sjemenke dobro zalijepe za površinu.

Bonus savet: Osim susama, u testo možete dodati i semenke suncokreta, lana ili golice.

4. korak: Pečenje

Zagrejte aparat za bakin kolač (aparat za galete) prema uputstvu proizvođača, pa u svako udubljenje stavite po jednu pripremljenu lopticu. Zatvorite aparat i pecite nekoliko minuta, dok galete ne dobiju lijepu zlatnu boju i postanu spolja hrskave.

5. korak: Služenje

Pečene galete ostavite kratko da se prohlade na rešetki, a zatim ih poslužite kao grickalicu uz utakmice, druženja ili večernje okupljanje sa porodicom i prijateljima.