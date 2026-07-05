Čizkejk sa kajsijama i grčkim jogurtom: Lagana torta za vrele ljetnje dane kada vam se ne pali rerna

Isprobajte recept za čizkejk sa kajsijama i grčkim jogurtom. Ova osvježavajuća torta ne zahtijeva pečenje.
Kada su dani topli, malo ko želi da uključuje rernu, a opet svi požele osvježavajući desert. Ovaj čizkejk sa grčkim jogurtom i kajsijama pravo je rješenje, lagan, kremast i pun voćnog ukusa.
Nežno punjenje od jogurta i limuna savršeno se slaže sa osvježavajućim prelivom od kajsija, dok podloga od keksa daje potrebnu hrskavost. Idealan je za porodična okupljanja, rođendane ili kao osveženje uz popodnevnu kafu.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: torta bez pečenja
Porcije/Količina: 12 parčadi
Vrijeme pripreme: 45 minuta
Vrijeme hlađenja: najmanje 6 sati
Ukupno vrijeme pripreme: oko 6 sati i 45 minuta
Težina: srednje zahtijevno
Sastojci:
Za podlogu:
- 250 g mljevenog keksa
- 120 g putera
Za fil:
- 150 g krem sira
- 850 g grčkog jogurta
- 15 g želatina
- 135 ml hladne vode
- 240 g šećera u prahu
- 180 ml slatke pavlake
- 30 ml soka od limuna
- rendana korica pola limuna
Za preliv od kajsija:
- 400 g očišćenih, zrelih kajsija
- 40–50 g meda ili 50 g šećera (po ukusu i slatkoći voća)
- 5 g želatina u prahu
- 60 ml vode
Priprema:
1. korak: Priprema podloge
Mljeveni keks pomešajte sa otopljenim puterom. Dobijenu smjesu utisnite na dno kalupa prečnika 20 cm obloženog papirom za pečenje. Stavite u frižider dok pripremate fil.
2. korak: Priprema želatina za fil
Želatin pomiješajte sa hladnom vodom i ostavite desetak minuta da nabubri. Zatim ga lagano zagrijte dok se potpuno ne rastvori, ali pazite da ne provri.
3. korak: Priprema fila
U većoj posudi sjedinite krem sir, grčki jogurt, šećer u prahu, limunov sok i rendanu koricu limuna. Dodajte rastvoreni želatin i dobro promiješajte.
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4. korak: Dodavanje slatke pavlake
Posebno umutite hladnu slatku pavlaku u čvrst šlag, pa je lagano umiješajte u fil. Smjesu sipajte preko podloge od keksa i stavite u frižider da se stegne najmanje tri sata.
5. korak: Priprema kajsija
Kajsije operite, odstranite koštice i isecite na manje komade. Stavite ih u šerpu i kuvajte 5 do 7 minuta na laganoj vatri, dok ne omekšaju i puste sok. Dodajte med ili šećer, pa sve izblendirajte u gladak pire. Ostavite da se prohladi.
6. korak: Priprema želatina
Želatin pomiješajte sa 60 ml hladne vode i ostavite desetak minuta da nabubri. Zatim ga lagano zagrijte dok se potpuno ne rastvori, ali pazite da ne provri.
7. korak: Spajanje sastojaka
U mlaki pire od kajsija umešajte rastvoreni želatin i dobro sjedinite.
Ako su kajsije veoma sočne, kuvajte ih minut-dva duže kako bi ispario dio tečnosti. Tako će mus biti čvršći i lepše će se seći zajedno sa čizkejkom.
8. korak: Završavanje torte
Kada se fil od jogurta stegne, preko njega pažljivo rasporedite mus od kajsija. Vratite tortu u frižider i ostavite najmanje 3 sata, a idealno preko noći.
9. korak: Serviranje
Poslužite dobro ohlađenu.