Čizkejk sa kajsijama i grčkim jogurtom: Lagana torta za vrele ljetnje dane kada vam se ne pali rerna

Isprobajte recept za čizkejk sa kajsijama i grčkim jogurtom. Ova osvježavajuća torta ne zahtijeva pečenje.

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Kada su dani topli, malo ko želi da uključuje rernu, a opet svi požele osvježavajući desert. Ovaj čizkejk sa grčkim jogurtom i kajsijama pravo je rješenje, lagan, kremast i pun voćnog ukusa.

Nežno punjenje od jogurta i limuna savršeno se slaže sa osvježavajućim prelivom od kajsija, dok podloga od keksa daje potrebnu hrskavost. Idealan je za porodična okupljanja, rođendane ili kao osveženje uz popodnevnu kafu.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: torta bez pečenja

Porcije/Količina: 12 parčadi

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme hlađenja: najmanje 6 sati

Ukupno vrijeme pripreme: oko 6 sati i 45 minuta

Težina: srednje zahtijevno

Sastojci:

Za podlogu:

250 g mljevenog keksa

120 g putera

Za fil:

150 g krem sira

850 g grčkog jogurta

15 g želatina

135 ml hladne vode

240 g šećera u prahu

180 ml slatke pavlake

30 ml soka od limuna

rendana korica pola limuna

Za preliv od kajsija:

400 g očišćenih, zrelih kajsija

40–50 g meda ili 50 g šećera (po ukusu i slatkoći voća)

5 g želatina u prahu

60 ml vode

Priprema:

1. korak: Priprema podloge

Mljeveni keks pomešajte sa otopljenim puterom. Dobijenu smjesu utisnite na dno kalupa prečnika 20 cm obloženog papirom za pečenje. Stavite u frižider dok pripremate fil.

2. korak: Priprema želatina za fil

Želatin pomiješajte sa hladnom vodom i ostavite desetak minuta da nabubri. Zatim ga lagano zagrijte dok se potpuno ne rastvori, ali pazite da ne provri.

3. korak: Priprema fila

U većoj posudi sjedinite krem sir, grčki jogurt, šećer u prahu, limunov sok i rendanu koricu limuna. Dodajte rastvoreni želatin i dobro promiješajte.

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4. korak: Dodavanje slatke pavlake

Posebno umutite hladnu slatku pavlaku u čvrst šlag, pa je lagano umiješajte u fil. Smjesu sipajte preko podloge od keksa i stavite u frižider da se stegne najmanje tri sata.

5. korak: Priprema kajsija

Kajsije operite, odstranite koštice i isecite na manje komade. Stavite ih u šerpu i kuvajte 5 do 7 minuta na laganoj vatri, dok ne omekšaju i puste sok. Dodajte med ili šećer, pa sve izblendirajte u gladak pire. Ostavite da se prohladi.

6. korak: Priprema želatina

Želatin pomiješajte sa 60 ml hladne vode i ostavite desetak minuta da nabubri. Zatim ga lagano zagrijte dok se potpuno ne rastvori, ali pazite da ne provri.

7. korak: Spajanje sastojaka

U mlaki pire od kajsija umešajte rastvoreni želatin i dobro sjedinite.

Bonus savjet: Ako su kajsije veoma sočne, kuvajte ih minut-dva duže kako bi ispario dio tečnosti. Tako će mus biti čvršći i lepše će se seći zajedno sa čizkejkom.

8. korak: Završavanje torte

Kada se fil od jogurta stegne, preko njega pažljivo rasporedite mus od kajsija. Vratite tortu u frižider i ostavite najmanje 3 sata, a idealno preko noći.

9. korak: Serviranje

Poslužite dobro ohlađenu.