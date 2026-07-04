Gibanica sa 3 vrste sira: Mekana, vazdušasta i gotova za tren

Uživajte u mekoj i vazdušastoj gibanici sa tri vrste sira. Brza priprema i fantastičan ukus učiniće je omiljenim jelom u vašem domu.

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Ako volite jednostavne recepte koji ne zahtijevaju mnogo vremena, ova gibanica sa tri vrste sira pravi je izbor. Kombinacija sitnog sira, mocarele i zapečenog kačkavalja daje bogat ukus i neodoljivo kremastu teksturu.

Zahvaljujući neobičnom načinu pripreme, kada se kore sijeku na sitne trake i miješaju sa nadjevom, pita ostaje mekana i sočna čak i nakon hlađenja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: pita

Porcije/Količina: 6–8 porcija

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme pečenja: 55–60 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta

Težina: lako

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu

4 jaja

350 g jogurta ili kefira

100 ml kisele vode

1/2 kašičice soli

250 g sitnog sira

150 g rendane mocarele

100 g rendanog kačkavalja za posipanje

malo maslaca za podmazivanje pleha

1. korak: Kore

Rolnu kora za pitu isijecite na tanke trake debljine oko jednog centimetra i ostavite sa strane.

2. korak: Miješanje smjese

U jednoj posudi pomiješajte sitan sir i rendanu mocarelu, dok u drugoj umutite jaja sa jogurtom, kiselom vodom i solju. Spojite obe smjese i dobro ih promiješajte kako biste dobili ujednačen nadjev.

3. korak: Dodavanje kora

U nekoliko navrata dodajte isječene kore za pitu i poslije svakog dodavanja lagano promiješajte kako bi se sve kore ravnomjerno natopile.

Dodatni savjet: Ukoliko koristite slaniji sir, smanjite količinu soli u nadjevu da pita ne bi bila preslana.

4. korak: Sipanje

Pleh premažite maslacem ili obložite papirom za pečenje, pa sipajte pripremljenu smjesu i kašikom je ravnomjerno rasporedite. Površinu obilno pospite rendanim kačkavaljem, koji će tokom pečenja stvoriti ukusnu, zlatnu koricu.

5. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 55 do 60 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Ostavite pitu da se kratko prohladi, pa je isijecite na kocke i poslužite toplu ili hladnu, uz čašu jogurta ili kiselog mleka.

(Stvar ukusa/Mondo)