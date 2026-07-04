Gibanica sa 3 vrste sira: Mekana, vazdušasta i gotova za tren

Uživajte u mekoj i vazdušastoj gibanici sa tri vrste sira. Brza priprema i fantastičan ukus učiniće je omiljenim jelom u vašem domu.
Ako volite jednostavne recepte koji ne zahtijevaju mnogo vremena, ova gibanica sa tri vrste sira pravi je izbor. Kombinacija sitnog sira, mocarele i zapečenog kačkavalja daje bogat ukus i neodoljivo kremastu teksturu.
Zahvaljujući neobičnom načinu pripreme, kada se kore sijeku na sitne trake i miješaju sa nadjevom, pita ostaje mekana i sočna čak i nakon hlađenja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: pita
Porcije/Količina: 6–8 porcija
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 55–60 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 20 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 500 g tankih kora za pitu
- 4 jaja
- 350 g jogurta ili kefira
- 100 ml kisele vode
- 1/2 kašičice soli
- 250 g sitnog sira
- 150 g rendane mocarele
- 100 g rendanog kačkavalja za posipanje
- malo maslaca za podmazivanje pleha
Priprema:
1. korak: Kore
Rolnu kora za pitu isijecite na tanke trake debljine oko jednog centimetra i ostavite sa strane.
2. korak: Miješanje smjese
U jednoj posudi pomiješajte sitan sir i rendanu mocarelu, dok u drugoj umutite jaja sa jogurtom, kiselom vodom i solju. Spojite obe smjese i dobro ih promiješajte kako biste dobili ujednačen nadjev.
3. korak: Dodavanje kora
U nekoliko navrata dodajte isječene kore za pitu i poslije svakog dodavanja lagano promiješajte kako bi se sve kore ravnomjerno natopile.
Ukoliko koristite slaniji sir, smanjite količinu soli u nadjevu da pita ne bi bila preslana.
4. korak: Sipanje
Pleh premažite maslacem ili obložite papirom za pečenje, pa sipajte pripremljenu smjesu i kašikom je ravnomjerno rasporedite. Površinu obilno pospite rendanim kačkavaljem, koji će tokom pečenja stvoriti ukusnu, zlatnu koricu.
5. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 55 do 60 minuta, odnosno dok pita ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju. Ostavite pitu da se kratko prohladi, pa je isijecite na kocke i poslužite toplu ili hladnu, uz čašu jogurta ili kiselog mleka.
(Stvar ukusa/Mondo)