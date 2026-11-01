Kako da vam koža na rukama ne puca tokom zime: 5 navika koje čuvaju mekoću i sprečavaju isušivanje

Koža ruku je tokom zime sklonija isušivanju i pucanju. Evo kako da to sprečite!

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Dok tokom hladnijih mjeseci posebnu pažnju posvećujemo njezi lica i kose, ruke često ostaju po strani, iako su svakodnevno izložene hladnoći, vjetru, vodi i sredstvima za čišćenje. Posljedice se brzo primjećuju: koža postaje suva, gruba i zategnuta, a u težim slučajevima mogu se pojaviti crvenilo, perutanje i bolne pukotine.

Zato njega ruku ne bi trebalo da bude rezervisana samo za trenutke kada primijetimo da je koža već oštećena. Uz nekoliko jednostavnih navika i odgovarajuće preparate, moguće je sačuvati njenu mekoću i elastičnost tokom cijele jeseni i zime.

1. Kremu za ruke nanosite više puta dnevno

Najvažniji korak u njezi jeste redovna hidratacija. Kremu za ruke najbolje je nanijeti nakon svakog pranja, dok je koža još blago vlažna, kako bi se pomoglo zadržavanje vlage.

Prilikom izbora proizvoda obratite pažnju na sastojke. Glicerin pomaže koži da zadrži vlagu, dok shea puter i biljna ulja doprinose omekšavanju i stvaranju zaštitnog sloja. Pantenol i ceramidi mogu biti korisni kada je koža posebno suva i osjetljiva.

Zašto se koža ruku više isušuje zimi? Niske temperature, hladan vjetar i suv vazduh u zagrijanim prostorijama mogu da oslabe prirodnu zaštitnu barijeru kože. Dodatni problem predstavljaju često pranje ruku, vrela voda i kontakt sa deterdžentima, koji doprinose gubitku vlage i prirodnih masnoća. Zbog toga je važno da tokom hladnijih dana promijenimo nekoliko svakodnevnih navika i pružimo rukama dodatnu zaštitu.

Tokom dana birajte kremu koja se brzo upija, dok uveče možete koristiti bogatiji balzam. Ako su vam ruke izrazito suve, pred spavanje nanesite deblji sloj kreme i stavite pamučne rukavice.

ruke sa prstenjem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Izbjegavajte vrelu vodu i agresivne sapune

Iako pranje ruku vrućom vodom može biti prijatno kada je napolju hladno, ona uklanja dio prirodnih lipida koji štite kožu. Bolji izbor je mlaka voda i blag preparat za pranje koji ne ostavlja osjećaj zatezanja.

Nakon pranja ruke nježno osušite peškirom, bez grubog trljanja, a zatim nanesite kremu. Ova navika posebno je važna ako često perete ruke tokom dana.

Prilikom pranja sudova, čišćenja kupatila i korišćenja kućne hemije nosite zaštitne rukavice. Tako ćete smanjiti kontakt sa sastojcima koji mogu dodatno da isuše ili nadraže kožu.

3. Ne izlazite napolje bez rukavica

Rukavice nisu samo zimski modni dodatak već i važan dio njege kože. One štite ruke od hladnoće i vjetra, koji mogu da pogoršaju suvoću, crvenilo i ispucalost.

ruke sa prstenjem

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Naviknite se da ih nosite čim temperature počnu da padaju, a ne tek kada stigne prvi ozbiljan mraz. Ako su vam ruke već osjetljive, birajte mekane rukavice koje ne iritiraju kožu.

4. Ne zaboravite zanoktice i nokte

Njegovane ruke ne podrazumijevaju samo meku kožu već i urednu kožu oko noktiju. Zanoktice se tokom hladnih mjeseci često suše i pucaju, pa je korisno da i na njih redovno nanosite kremu ili ulje namijenjeno njezi noktiju.

Izbjegavajte čupanje zanoktica i pretjerano uklanjanje njihove zaštitne površine. Ako koristite sredstva za skidanje laka, birajte blaže formule kada vam nokti i koža oko njih postanu suvi i osjetljivi.

5. Uvedite intenzivnu večernju njegu

Veče je idealno vrijeme za dodatnu njegu jer tada možete da nanesete bogatiji preparat i ostavite ga da djeluje tokom noći.

Jednom ili nekoliko puta sedmično, u zavisnosti od potreba kože, nanesite deblji sloj hranljive kreme ili balzama. Pamučne rukavice mogu pomoći da preparat ostane na koži i da se ne prenese na posteljinu.

Izvor: Shutterstock

Ako imate veoma suvu kožu, izbjegavajte grube pilinge i agresivne kućne tretmane, jer mogu dodatno da naruše zaštitnu barijeru. Kada se pojave bolne pukotine, izraženo crvenilo ili uporan svrab, najbolje je potražiti savjet dermatologa.

Najvažnije je da ne čekate da ruke postanu grube i ispucale. Redovno nanošenje kreme, blago pranje, zaštita rukavicama i večernja njega jednostavne su navike koje mogu napraviti veliku razliku tokom hladnijih mjeseci.