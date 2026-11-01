Ovo su zemlje u kojima vlada najveće povjerenje među ljudima: BiH na samom kraju liste

Globalno istraživanje o međusobnom povjerenju pokazalo je ogromne razlike među državama, a Bosna i Hercegovina našla se na samom dnu u regionu. Samo 10 odsto građana BiH smatra da se drugim ljudima može vjerovati, dok na listi prednjače skandinavske zemlje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Koliko vjerujemo ljudima koje ne poznajemo i da li smo postali oprezniji u odnosima sa drugima? Istraživanje koje je obuhvatilo veliki broj zemalja pokazalo je da među narodima postoje ogromne razlike kada je riječ o međusobnom povjerenju. Na vrhu liste nalaze se uglavnom skandinavske države, dok je BiH ostvarila ubjedljivo najslabiji rezultat na Balkanu.

Prema podacima koje je objavio portal Our World in Data, a koji se zasnivaju na istraživanju "Integrated Values Surveys", građani Bosne i Hercegovine su izuzetno oprezni – tek svaki deseti ispitanik (10 odsto) smatra da se ljudima generalno može vjerovati.

Istraživanje je zasnovano na jednostavnom pitanju: "Da li smatrate da se većini ljudi može vjerovati ili da u odnosima sa drugima treba biti veoma oprezan?" Upravo odgovori na ovo pitanje pokazuju koliko je povjerenje zastupljeno u različitim društvima.

Gdje se nalazi BiH u odnosu na komšije?

Kada je riječ o zemljama regiona, Bosna i Hercegovina se nalazi na samom kraju. Nešto bolja situacija je u Hrvatskoj gdje 14 odsto građana ima povjerenja u druge, te u Sjevernoj Makedoniji sa 15 odsto. U Srbiji 16 odsto ispitanika smatra da se ljudima može vjerovati, dok se na vrhu regionalne liste nalaze Crna Gora (22 odsto) i Slovenija (25 odsto).

Podaci za region izgledaju ovako:

Slovenija - 25 odsto Crna Gora - 22 odsto Srbija - 16 odsto Sjeverna Makedonija - 15 odsto Hrvatska - 14 odsto Bosna i Hercegovina - 10 odsto

Zemlje u kojima ljudi najviše vjeruju jedni drugima

Sa druge strane spektra nalaze se države u kojima ljudi imaju najviše povjerenja u svoju okolinu. Na samom vrhu dominiraju skandinavske zemlje, što potvrđuje koliko je međusobno povjerenje ukorijenjeno u njihovom društvu, iako se na listi nalaze i države poput Kine i Novog Zelanda.

Među državama sa najvećim udjelom ljudi koji vjeruju drugima nalaze se:

Danska - 74 odsto Norveška - 72 odsto Finska - 68 odsto Kina - 63 odsto Švedska - 63 odsto Island - 62 odsto Švajcarska - 59 odsto Holandija - 57 odsto Novi Zeland - 57 odsto Austrija - 50 odsto

Zašto je međusobno povjerenje toliko važno?

Povjerenje među ljudima nije samo pitanje ličnog osjećaja ili karaktera. Ono predstavlja važan dio društvenog kapitala, odnosno odnosa i veza koje omogućavaju ljudima da sarađuju, pomažu jedni drugima i lakše rješavaju zajedničke probleme. Kako objašnjava Our World in Data, viši nivo povjerenja može da olakša svakodnevnu saradnju, sklapanje dogovora i funkcionisanje zajednice. Kada ljudi vjeruju jedni drugima, lakše se odlučuju na zajedničke aktivnosti, dok nepovjerenje može da oteža saradnju i poveća troškove poslovanja.

Ipak, rezultati ne znače da ljudi u na ovim prostorima ne vjeruju porodici, prijateljima ili bliskim osobama. Istraživanje se odnosi na opšte povjerenje u druge ljude, uključujući i one koje ispitanici ne poznaju lično.

(MONDO)