Mladi između želje za promjenama i odlaska iz zemlje: Šta je pokazalo istraživanje u Srpskoj?

Znatan broj mladih u Republici Srpskoj razmišlja o odlasku, pokazalo je istraživanje koje je proveo Sentar za politiku Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci.

Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

Istraživanje sprovedeno među 665 mladih pokazalo je nesklad između vrijednosti koje studenti zastupaju, poput solidarnosti, humanizma i empatije, i načina na koji te vrijednosti primjenjuju u praksi, rekao je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Ljubo Lepir.

Lepir je na današnjem predstavljanju preliminarnih rezultata istraživanja "Mladi i budućnost socijalnog razvoja Republike Srpske", koje je sproveo Centar za socijalnu politiku ovog fakulteta, naveo da znatan broj mladih razmišlja o odlasku, a da kao ključne uslove za ostanak izdvajaju obrazovanje, perspektivu i rješavanje stambenog pitanja.

On je naveo da se njihova namjera da odu može dovesti u vezu sa nepovjerenjem u institucije i mogućnosti koje im društvo nudi.

Lepir je istakao da prividnu apatiju mladih ne treba tumačiti kao nedostatak interesovanja za sopstvenu budućnost, već kao odnos prema društvu u kojem, kako smatraju, ne mogu ostvariti očekivane ciljeve.

Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

"Tu treba uzeti u obzir da su očekivanja današnje generacije daleko veća nego što institucije mogu da odgovore na njih. Mislim da je promjena institucija i njihovog načina rada dosta sporija od te brzine i potrebe novih generacija koje se pokazuju kao bitne", rekao je Lepir novinarima u Banjaluci.

On je ocijenio da dosadašnji mehanizmi uključivanja mladih u društveni život nisu dovoljni, te da izbori nisu jedini način na koji mladi mogu učestvovati u društvenim procesima, zbog čega je potrebno tražiti nove oblike njihovog angažmana.

"Mladi nemaju osjećaj da ih institucije slušaju, a autoritet ne prepoznaju samo kroz položaj ili diplomu, već kroz ponašanje pojedinaca i institucija", rekao je Lepir.

U istraživanju, koje je u aprilu sproveo Centar za socijalnu politiku u saradnji sa studentskom sekcijom, učestvovali su i studenti socijalnog rada i primijenjene sociologije, koji su bili uključeni u osmišljavanje i sprovođenje istraživanja.

Analiza prikupljenih podataka rađena je tokom ljeta.

Izvor: Srna/Nikolina Damjanić

Student drugog ciklusa studija socijalnog rada Violeta Buvač rekla je da rezultati pokazuju paradoks u angažmanu studenata društvenih nauka, koji prepoznaju društvene probleme i smatraju da su sposobni da djeluju na njihovo rješavanje, ali je njihov stvarni angažman manji od očekivanog.

Ona je izrazila nadu da će rezultati istraživanja podstaći studente da prepoznaju sopstveni potencijal i značaj aktivnijeg učešća u društvu, te predstavljati prvi korak ka promjenama.

(Srna)