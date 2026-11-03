Hit torbe za zimu: Ovi modeli su najpopularniji, a lako se uklapaju uz kapute, jakne, bunde

Ove zime hit su velike torbe, a mi vam predstavljamo šest modela koje se lako se uklapaju uz kapute, jakne i bunde.

Izvor: Shutterstock/Ihor Korsunskyi

Male torbe jesu elegantne i efektne, ali tokom zime često nisu dovoljno praktične. Kada se svakodnevnim stvarima pridruže rukavice, kišobran, krema za ruke i još poneka neophodna sitnica, prostrana torba postaje pravi saveznik.

Dobra vijest je da velika torba ne mora da izgleda glomazno niti da podsjeća na putni prtljag. Ovih šest modela spajaju praktičnost i stil, a odlično se slažu sa svim zimskim kombinacijama.

1. Pravougaona tote torba

Praktična i elegantna, tote torba idealna je za žene koje sa sobom nose dokumenta, tablet ili laptop. Prepoznatljiva je po širokom dnu, dvije ručke i jednostavnom obliku koji omogućava da stvari budu lijepo organizovane.

Za zimu birajte modele od zrnaste kože, po mogućstvu sa rajsferšlusom ili unutrašnjim pregradama. Crna torba odlično će izgledati uz sivi kaput, tamnoplave farmerke i visoke čizme. Ako želite nešto nježniju kombinaciju, odlučite se za krem ili maslinastozelenu nijansu.

Prije kupovine obavezno provjerite dužinu ručki – važno je da torbu možete udobno da nosite preko ramena čak i kada obučete deblju perjanu jaknu.

2. Velika hobo torba

Mekana, ležerna i veoma praktična, hobo torba jedan je od omiljenih modela za svakodnevne kombinacije. Ima jednu širu ručku i karakterističan oblik koji se prirodno prilagođava sadržaju, pa ne djeluje previše glomazno.

Odlično se slaže sa dugim vunenim kaputom, kraćom bundom ili širokom zimskom jaknom. Za elegantan izgled birajte tamnozelenu kožu ili čokoladnobraon prevrnutu kožu.

Praktičan detalj je unutrašnji džep sa rajsferšlusom, u koji možete odložiti ključeve, telefon i druge sitnice koje se lako izgube u velikoj torbi.

3. Bowling torba

Sa dvije kraće ručke, širokim dnom i zaobljenim gornjim dijelom, bowling torba predstavlja zanimljivu alternativu klasičnom cegeru. Dovoljno je elegantna za poslovne kombinacije, ali i praktična za svakodnevne obaveze.

Birajte srednje velike ili veće modele, jer su minijaturne verzije manje praktične kada vam je potrebno više prostora.

Čvršći model lijepo će se uklopiti uz klasičan kaput i pantalone širokih nogavica, dok će mekša varijanta izgledati odlično uz perjanu jaknu. Obratite pažnju i na rajsferšlus – važno je da otvor bude dovoljno širok kako biste lako mogli da pronađete sve što vam treba.

4. Velika torba sa preklopom

Klasična torba za rame dobija novu dimenziju u većem formatu. Široki preklop, dugačak kaiš i mekša forma čine je praktičnom za svaki dan, a ne samo za večernje izlaske.

Predimenzionirani modeli sa preklopom pojavili su se i u kolekcijama poznatih modnih kuća, pa su odličan izbor za žene koje žele spoj trendi izgleda i funkcionalnosti.

Krem torba lijepo će izgledati uz tamnoplavi kaput, dok će crna biti efektna uz svijetlu bundu. Ako je nosite preko ramena, birajte podesiv kaiš. Metalni lanac može izgledati veoma elegantno, ali provjerite da li vam njegova težina odgovara.

5. Izdužena torba

Horizontalne, izdužene torbe i dalje su među popularnim modnim izborima. Nekada su bile rezervisane uglavnom za manje večernje modele, a danas dolaze i u prostranijim varijantama pogodnim za svakodnevno nošenje.

Širi model sa dvije ručke praktičan je za odlaganje novčanika, nesesera, futrole za naočare i rokovnika. Posebno lijepo izgledaju torbe u tamnoplavoj, boji šljive i crvenoj.

Ako planirate da je nosite na posao, provjerite da li kroz gornji otvor mogu da stanu tablet ili laptop.

6. Kožna bucket torba

Torba u obliku kofe odličan je izbor za žene koje vole opušteniji stil, ali ne žele da se odreknu elegancije. Za zimu birajte veći model sa stabilnim dnom i širokim kaišem, u koji mogu da stanu rukavice, neseser, termos-šolja i druge svakodnevne potrepštine.

Model od glatke kože lako se kombinuje sa dugom perjanom jaknom, bundom ili vunenim kaputom. Maslinastozelena nijansa lijepo se slaže sa sivom i teget, dok crvena unosi živost u crne i krem kombinacije.

Obratite pažnju na način zatvaranja – ukrasni učkur možda neće biti dovoljan ako torbu planirate da nosite svakodnevno.

U galeriji pogledajte kakva suknja je najpopularnija za jesen i zimu:

Vidi opis Hit torbe za zimu: Ovi modeli su najpopularniji, a lako se uklapaju uz kapute, jakne, bunde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Kako da izaberete idealnu zimsku torbu?

Bez obzira na to koji model vam se najviše dopada, najbolje je da torbu isprobate uz zimsku garderobu. Ponesite je preko kaputa ili jakne, prošetajte nekoliko koraka i provjerite koliko vam je udobna.

Obratite pažnju na dužinu ručki, težinu i način zatvaranja, ali i na unutrašnju organizaciju. Torba može izgledati savršeno na fotografiji, ali tek kada je isprobate sa svim stvarima koje svakodnevno nosite znaćete da li je zaista praktična.

Najbolji izbor je model koji će vam olakšati svakodnevicu, a istovremeno upotpuniti vaše omiljene zimske kombinacije.

(Lepa i srećna/Mondo)