Pravila jesenjeg šminkanja za žene 50+: Pet trikova koji osvježavaju lice i vizuelno brišu godine

Zrela koža traži malo drugačiji pristup, ali i drugačije proizvode u odnosu na one koje ste praktikovali u tridesetim i četrdesetim.

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Sa godinama se mijenja sve na tijelu, pa i način na koji koža reaguje na šminku. Tako tehnike koje su nekada davale odlične rezultate više ne moraju da budu najbolji izbor - čak mogu da budu i greška. Teški puderi, previše matirane teksture i tamne linije mogu dodatno da naglase bore, umjesto da prikriju tragove umora.

Ipak, to ne znači da žene poslije 50. godine treba da odustanu od šminkanja - naprotiv, uz nekoliko jednostavnih promjena moguće je postići svjež, njegovan i blistav izgled. Jesen je idealno vrijeme da osvježite svoju makeup rutinu, a ovih pet trikova može da napravi veliku razliku.

1. Dobra priprema kože je pola posla

Prije nego što posegnete za puderom, važno je da koži pružite dovoljno hidratacije. Zrelija koža često je suvlja i manje elastična, zbog čega šminka može da se zadržava u sitnim borama i dodatno ih ističe. Zato prije nanošenja šminke koristite hidratantnu kremu, a zatim, po potrebi, lagani prajmer koji će pomoći da ten izgleda ujednačenije i da šminka duže traje.

2. Birajte lagane pudere koji daju prirodan sjaj

Teški puderi sa potpuno mat završnicom mogu da učine da lice izgleda umorno i beživotno. Mnogo bolji izbor su lagane tečne formule, CC kreme i puderi sa satenskim ili blago sjajnim efektom. Nanosite ih vlažnim sunđerom, nježnim utapkavanjem od sredine lica ka spoljašnjim dijelovima. Korektor koristite samo tamo gdje je zaista potreban, posebno oko očiju, jer previše proizvoda može da se uvuče u sitne linije.

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3. Šminkajte oči tako da pogled izgleda otvorenije

Jedan od trikova koji mogu da osvježe lice jeste pravilno nanošenje sjenke. Umjesto da tamnu boju stavljate direktno u prirodni pregib kapka, nanesite je malo iznad njega i blendajte prema spolja i nagore. Za jesen su odlični topli, prirodni tonovi – braon, boja šljive i breskve. Ajlajner ili olovku nanesite tanko uz gornje trepavice, naročito na spoljašnjoj trećini oka. Tamnu olovku na donjem kapku bolje je izbjegavati jer može vizuelno da zatvori pogled.

4. Rumenilo i konture nanosite malo drugačije

Pravilno postavljeno rumenilo može da učini da lice izgleda svježije i odmornije. Umjesto nanošenja na same jabučice obraza, stručnjaci savjetuju da ga postavite na gornji dio jagodica i blago razmažete prema sljepoočnicama. Slično pravilo važi i za konture - nanosite ih uz gornju ivicu jagodične kosti i blendajte nagore, umjesto da pratite udubljenje ispod obraza, savjetuje Diva.

Ne zaboravite ni obrve. Blago ih popunite olovkom ili sjenkom u prirodnoj nijansi, kratkim potezima koji im vraćaju definiciju, ali bez pretjerivanja.

obrve

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5. Hidratantni ruževi i jesenje nijanse za svježiji izgled

Usne s godinama mogu da izgube dio volumena, a njihove konture postaju manje izražene. Zato je dobro koristiti olovku u nijansi sličnoj prirodnoj boji usana. Pažljivo naglasite njihov oblik, a spoljašnje uglove blago usmjerite nagore.

Umjesto izrazito mat ruževa, birajte kremaste i hidratantne formule koje usnama daju mekši i puniji izgled. Kada je riječ o bojama, jesen je idealna za nijanse bobičastog voća, bordo, cigle i duboke crvene. One licu mogu da daju toplinu i dodatno ga osvježe.

(Mondo)