Evo na šta treba da obratite pažnju kada kupujete džemper, ako želite kvalitetniji koji će vam trajati duže od jedne sezone.

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Kupovina toplog, lijepog džempera često se završi razočaranjem: poslije nekoliko nošenja počne da se ćeba, gubi oblik, razvlači se ili se na šavovima pojavljuju oštećenja. Da biste izbjegli bacanje novca na komade koji će trajati samo jednu sezonu, važno je da znate kako da prepoznate kvalitetan džemper već u prodavnici.

Stručnjaci za tekstil i pleteninu izdvajaju nekoliko detalja na koje treba obratiti pažnju prilikom kupovine, ali i savjeta koji će pomoći da omiljeni komadi garderobe ostanu lijepi godinama.

1. Birajte kvalitetne materijale

Ako želite džemper koji ćete nositi više sezona, prednost dajte prirodnim vlaknima kao što su merino vuna, kašmir, alpaka i lan. Oni su uglavnom prijatniji za kožu, prozračniji i kvalitetniji od mnogih sintetičkih materijala. Istina, i skuplji su, ali će zato potrajati mnogo više od jedne sezone.

Akril, poliester i njihove mješavine često su jednostavniji za održavanje, ali mogu biti manje prijatni za nošenje i skloniji propadanju. To ne znači da svaki sintetički džemper treba izbjegavati, već da za komad u koji želite da investirate birate provjerene prirodne materijale.

Kašmir je mekan, topao i bezvremenski, ali zahtijeva pažljivo održavanje.

je mekan, topao i bezvremenski, ali zahtijeva pažljivo održavanje. Vuna je odličan izbor za hladne dane jer dobro čuva toplotu.

je odličan izbor za hladne dane jer dobro čuva toplotu. Pamuk je praktičan za prelazne periode, ali se lakše razvlači i može da izgubi oblik.

je praktičan za prelazne periode, ali se lakše razvlači i može da izgubi oblik. Alpaka je topao i prijatan materijal, pogodan za zimske komade.

Obratite pažnju i na sastav: džemper od jednog ili dva kvalitetna prirodna vlakna često je bolji izbor od komada sa velikim udjelom sintetike.

2. Ne gledajte samo mekoću

Mnogi misle da je najmekši džemper automatski i najkvalitetniji, ali to nije uvijek tačno. Pojedini proizvođači koriste posebne postupke obrade kako bi kašmir i drugi materijali u prodavnici djelovali nježnije i luksuznije. Takva obrada ponekad može da oslabi vlakna i poveća sklonost ka stvaranju grudvica.

Zato džemper nemojte procjenjivati samo dodirom. Važniji su sastav, gustina pletiva, kvalitet izrade i reputacija proizvođača.

3. Provjerite kako materijal izgleda i pada

Ako kupujete u prodavnici, pređite rukom preko džempera. Kvalitetno pletivo trebalo bi da bude prijatno na dodir, savitljivo i dovoljno kompaktno.

Izbjegavajte komade koji djeluju plastično, kruto ili previše tanko. Obratite pažnju i na to da li se materijal lako deformiše kada ga blago povučete.

4. Pogledajte šavove i detalje

Šavovi mnogo govore o kvalitetu džempera. Posebno provjerite ramena, rukave i donju ivicu džempera. Trebalo bi da budu ravni, čvrsti i uredno završeni, bez nabiranja i labavih niti.

Obratite pažnju i na:

Rubove: ne bi trebalo da se uvijaju nagore.

ne bi trebalo da se uvijaju nagore. Dugmad: treba da budu ravnomjerno raspoređena i dobro pričvršćena.

treba da budu ravnomjerno raspoređena i dobro pričvršćena. Rajsferšlus: trebalo bi da leži ravno, bez nabiranja materijala oko njega.

trebalo bi da leži ravno, bez nabiranja materijala oko njega. Džepove: ne bi trebalo da vise ili izgledaju rastegnuto.

Ako džemper ima pletene šare, provjerite da li se pravilno nastavljaju na šavovima. Kod kvalitetnih komada dezen i pletivo trebalo bi da budu uredno usklađeni.

5. Birajte boje i teksture koje ćete lako kombinovati

Ako tek gradite garderobu od kvalitetnih pletenih komada, počnite od neutralnih boja poput teget, sive i krem. Lako se kombinuju sa farmerkama, elegantnim pantalonama i suknjama.

Vrijedi obratiti pažnju i na teksturu. Džemperi sa pletenim reljefnim šarama, poput popularnog irskog pletiva, mogu da osvježe i najjednostavniju kombinaciju. Osim što izgledaju zanimljivo, često su odličan izbor za svakodnevno nošenje.

Kako odabrati kvalitetan džemper

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Kada kupite kvalitetan džemper, važno je i da ga pravilno održavate:

Ne kačite džempere na vješalice

Čak i najkvalitetniji džemper može brzo da izgubi oblik ako ga nepravilno odlažete. Težina materijala na vješalici može da dovede do razvlačenja ramena i pojave neravnina.

Zato je najbolje da džempere slažete i čuvate u fiokama ili na policama. Izbjegavajte i sušenje u mašini za sušenje veša, jer visoka temperatura može da dovede do skupljanja, stvaranja grudvica i gubitka prvobitnog oblika.

Poslije pranja džemper položite na ravnu površinu i ostavite da se prirodno osuši.

Pravilno ih pripremite za odlaganje tokom ljeta

Prije nego što zimske džempere spakujete do sljedeće sezone, obavezno ih operite i potpuno osušite. Ostaci hrane, znoj i druge nečistoće mogu privući moljce, koji posebno vole prirodna vunena vlakna.

Čiste i suve džempere složite u kutije ili platnene organizatore. Plastične kutije takođe mogu biti dobar izbor jer štite odjeću od moljaca i lako se slažu, dok platnene omogućavaju bolju cirkulaciju vazduha.

Za dodatnu zaštitu možete da koristite kesice sa lavandom ili druge prirodne repelente protiv moljaca.

Mali trik za garderobu koja traje

Kvalitetan džemper ne mora nužno da bude najskuplji, ali je važno da znate šta plaćate. Obratite pažnju na sastav, način izrade i završnu obradu, a ne samo na izgled i mekoću materijala.

Kada odaberete dobar komad i pravilno ga održavate, nećete morati svake zime da tražite zamjenu za omiljeni džemper.

(Mondo)