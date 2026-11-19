Balkan Trafik Fashion Show 21. novembra u Briselu okuplja pet dizajnerskih brendova koji spajaju balkansku tradiciju, savremenu modu i održivost.

Izvor: Ustupljena fotografija

U istorijskoj zgradi nekadašnje Berze, u centru Brisela, 21. novembra biće održan Balkan Trafik Fashion Show, modna revija koja će prvi put na ovaj način predstaviti balkansku modu, tekstilnu tradiciju i savremeni dizajn u belgijskoj prijestonici.

Događaj se organizuje u okviru jubilarnog, 20. izdanja festivala Balkan Trafik!, koji već dvije decenije promoviše kulturnu raznolikost Balkana kroz umjetnost, muziku i različite oblike kreativnog izražavanja.

Revija je zamišljena kao susret tradicije i savremenog dizajna, kulturnog nasljeđa i inovacije. Cilj je predstaviti raznolikost modne scene regiona, ali i podsjetiti da principi spore mode (slow fashion) i održivosti imaju duboke korijene u tradicionalnim tekstilnim praksama Balkana.

Vidi opis Balkanska moda prvi put na modnoj pisti u Briselu: Spoj tradicije, savremenog dizajna i održivosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ustupljena fotografija Br. slika: 8 8 / 8

Ručna izrada, korištenje prirodnih materijala, popravljanje, prenamjena i ponovno korištenje tekstila vijekovima su bili dio svakodnevnog života na ovim prostorima. Odjeća i tkanine prenosile su se s generacije na generaciju, dok su tehnike vezenja, tkanja i drugih oblika ručnog rada predstavljale važan dio kulturnog identiteta lokalnih zajednica.

Danas se upravo takve prakse sve više prepoznaju kao alternativa brzoj modi i prekomjernoj proizvodnji odjeće.

Na reviji će biti predstavljeno pet dizajnerskih brendova povezanih sa Srbijom, Hrvatskom, Rumunijom, Moldavijom, Belgijom i Holandijom, a njihovi radovi pokazuju različite načine povezivanja tradicionalnog znanja i savremenog modnog stvaralaštva.

Od narodnih nošnji do savremenih kolekcija

Program revije biće podijeljen u dva dijela. Prvi je posvećen predstavljanju tradicionalnih narodnih nošnji uz muziku i ples, dok će u drugom dijelu publika imati priliku da vidi savremene kolekcije pet dizajnerskih brendova.

Reviju je osmislila i koordinira Tena Lavrenčić, modna aktivistkinja, govornica i organizatorka koja živi i radi u Briselu. Kroz projekat „Thinking Threads“ bavi se pitanjima mode, održivosti i društvene odgovornosti modne industrije.

Koncept revije obuhvata različite pristupe modi – od očuvanja tradicionalnih tekstilnih tehnika i kulturnog identiteta do savremenih dizajnerskih rješenja, upotrebe prirodnih materijala i kreativne prenamjene postojeće odjeće.

Tradicija i kulturni identitet kao inspiracija

Među učesnicima je Marija Handmade iz Srbije, brend koji njeguje tradiciju, autentičnost i održivu modu. Ovaj atelje posjeduje sertifikat za stare i tradicionalne zanate, a njegov rad zasniva se na očuvanju tekstilnih tehnika, podršci ženama i društvenom preduzetništvu.

Osnivačica brenda Marija, po struci tekstilna dizajnerka, istražuje i reinterpretira tradicionalne tehnike izrade, kao i motive srpskog folklora koje uklapa u klasične odjevne krojeve.

U radu koristi prirodna vlakna poput vune, pamuka, svile, lana i konoplje, dok materijale u svom studiju često ručno boji prirodnim pigmentima, vodeći računa o ekološkim principima.

Balkan Trafik Fashion Show biće održan 21. novembra 2026. godine u istorijskoj zgradi nekadašnje Berze u centru Brisela, a ulaz je besplatan.

Poseban dio revije biće posvećen i romskom kulturnom nasljeđu kroz predstavljanje inicijative Solena Romani, koja povezuje Belgiju i Rumuniju.

Riječ je o projektu koji prevazilazi predstavljanje tradicionalne romske odjeće i u prvi plan stavlja kulturni ponos, kreativnost i očuvanje romskog identiteta.

Kreacije Solene Romani odražavaju bogatstvo romske kulture kroz živopisne boje, tradicionalne motive i materijale inspirisane nasljeđem prethodnih generacija. Svaki odjevni komad nosi osjećaj pripadnosti i kontinuiteta, predstavljajući modu kao oblik kulturnog izražavanja.

Jedan od važnih ciljeva projekta je povezivanje generacija i podsticanje djece, mladih i starijih članova zajednice da se ponovo povežu sa svojim korijenima. Posebna pažnja posvećena je mladima, kako bi prepoznali vrijednost romske tradicije i s ponosom izražavali svoj kulturni identitet.

Od odbačene odjeće do savremenog modnog izraza

Drugačiji pristup održivoj modi predstaviće Rage Room, modna kuća koju su osnovale hrvatske dizajnerke Mia Stražičić i Ira Ribarić, a koja djeluje u Amsterdamu.

Njihov rad zasniva se na takozvanom „upcyclingu“, odnosno kreativnoj prenamjeni postojećih i odbačenih odjevnih predmeta, kao odgovoru na modnu industriju obilježenu jednoličnošću i prekomjernom potrošnjom.

Izvor: Ustupljena fotografija

U svom ateljeu stare odjevne komade pretvaraju u jedinstvene kreacije, polazeći od ideje da svaki predmet nosi vlastitu priču. Odbačeni materijali i tekstilni ostaci tako postaju osnova za nove dizajnerske radove.

Osim mode, njihov kreativni svijet „Rage Realm“ okuplja umjetnike i kreativce koji emocije, ideje i frustracije pretvaraju u različite oblike umjetničkog izražavanja.

Na reviji će se predstaviti i Catalina J, brend dizajnerke Cataline Jitaru, koji povezuje Moldaviju i Belgiju. Jitaru je svoju prvu kolekciju predstavila 2016. godine, s ciljem razvoja prepoznatljivog vizuelnog identiteta posvećenog savremenoj i individualnoj ženstvenosti.

Njen dizajnerski pristup karakterišu savremene siluete, razrađeni krojevi, ručno oblikovani detalji i precizne linije inspirisane tehnikama visoke mode.

Kolekcije su namijenjene aktivnim i samosvjesnim ženama, a prepoznatljiv potpis brenda proizlazi iz spoja geometrijskih krojeva i čistih linija, uz poseban naglasak na sklad proporcija, tkanina i boja.

Slavonsko tekstilno nasljeđe u novom ruhu

Među učesnicima je i hrvatski brend Dada i Dunda, iza kojeg stoje majka i kćerka posvećene očuvanju bogate tekstilne tradicije Slavonije, regije na istoku Hrvatske.

Njihov rad zasniva se na korištenju starih i tradicionalnih tkanina i ukrasa, kojima kroz savremene odjevne komade daju novu namjenu.

Slavonija ima dugu tradiciju običaja i zanata, a nekada je gotovo svako selo imalo vlastite, prepoznatljive tehnike heklanja, tkanja, obrade materijala i bojenja vune. Generacije žena izrađivale su tekstilne predmete za svoje domove, posebno povodom važnih životnih događaja poput vjenčanja, krštenja i porodičnih proslava.

Ručno izrađena posteljina, stolnjaci, tkani pokrivači i platna s izvezenim porukama tradicionalno su se poklanjali povodom vjenčanja, rođenja djece i drugih važnih događaja. Svaki predmet imao je svoju priču i predstavljao dio porodičnog i kulturnog nasljeđa.

Međutim, s razvojem brze mode i promjenama načina života, mnoge od tih tehnika i tekstilnih predmeta postepeno su padale u zaborav.

Zato Dada i Dunda koriste stare tkanine i tradicionalne ukrase za izradu novih predmeta, prvenstveno ženskih odjevnih komada, nastojeći da povežu urbane modne trendove s tradicijom i približe je savremenoj publici.

Balkanska moda na evropskoj kulturnoj sceni

Predstavljanjem pet brendova, Balkan Trafik Fashion Show obuhvatiće različite aspekte savremenog modnog stvaralaštva – od očuvanja tradicionalnih zanata i kulturnog identiteta do eksperimentalnog dizajna, prenamjene tekstila i savremenih tehnika krojenja.

Zajednička poveznica učesnika je shvatanje odjeće kao predmeta koji, osim estetske i praktične vrijednosti, ima i kulturni, društveni i istorijski značaj. Njihovi radovi pokazuju kako tradicionalne tehnike i materijali mogu pronaći mjesto u savremenom dizajnu, ali i kako moda može biti sredstvo očuvanja nasljeđa i izražavanja identiteta.

Održavanjem revije u Briselu, u okviru festivala koji već dvije decenije predstavlja balkansku kulturu evropskoj publici, dizajneri će dobiti priliku da svoj rad predstave u međunarodnom okruženju.