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Borac protiv Panatinaikosa na startu Konferencijske lige: Sve informacije o okršaju u Atini (ANKETA)

Borac protiv Panatinaikosa na startu Konferencijske lige: Sve informacije o okršaju u Atini (ANKETA)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri banjalučkog Borca večeras igraju prvu utakmicu ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

sloga borac (2).JPG Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Nakon uspješno prebrođenih kvalifikacija, šampion Bosne i Hercegovine gostuje u Atini kod grčkog velikana Panatinaikosa.

Utakmica je na programu večeras (četvrtak, 15. oktobar) s početkom u 18:45 časova po našem) vremenu.

Meč se igra u Atini na kultnom stadionu "Apostolos Nikolaidis" (čuveni Leoforos), a direktan televizijski prenos za područje Bosne i Hercegovine obezbijeđen je na kanalu Arena Sport 1 Premium.

UEFA je za ovaj duel delegirala sudijsku trojku iz Mađarske na čelu sa glavnim arbitrom Bencom Čonkom, koji je "lagan" na kartonima.

Banjalučani su se sa Panatinaikosom već sastali prije dvije sezone u Banjaluci kada je meč završen rezultatom 1:1, a iz tabora crveno-plavih poručili su iz Atine da "znaju snagu grčkog velikana, ali i istakli da vjeruju u sebe".

"Svjesni smo težine i veličine protivnika, ali isto tako vjerujemo u svoj kvalitet koji smo pokazali kroz kvalifikacije izbacujući teške rivale. Izlazimo da se takmičimo i da se borimo za dobar rezultat", poručio je trener Borca Vinko Marinović.

Njegovog kolegu sa grčke klupe Jakoba Nestrupa posebno je zabolio poraz od Olimpijakosa u atinskom derbiju i to nakon pet vezanih trijumfa u prvenstvu Grčke, pa je najavio povratak na pobjednički kolosijek.

"Posebno je važno da pobijedimo nakon poraza u derbiju. Bilo bi veoma dobro da se vratimo na put na kojem smo bili", istakao je danski stručnjak.

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