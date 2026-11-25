Nikola Jokić je odgovarao na pitanja novinara poslije poraza Denvera od Dalasa.

Izvor: Printscreen/YouTube/DNVR Sports

Denver poslije 16 utakmica u NBA ligi ima skor 10-6 i nalazi se na sedmoj poziciji na Zapadu. Ono što i te kako brine jeste učinak kod kuće gdje ima skor 4-4. Tim koji je bio poznat po pobjedama na domaćem terenu sada najviše gubi baš u svojoj dvorani. Nikola Jokić je poslije poraza od Dalasa (120:101) pokušao da objasni šta se dešava sa timom.

"Šta moramo da promijenimo? Vjerovatno moramo da budemo spremni da igramo, mislim da je to", počeo je Jokić.

Nagetsi su imali 18 izgubljenih lopti, uz veoma loš šut za tri (12/39, 30.8 odsto).

"Mislim da smo bili spremni, bili smo tu, loše smo šutirali loptu, nismo dobro završavali, previše izgubljenih lopti je bilo."

"Ne znam"

Kada su poeni u tranziciji u pitanju Mavsi su bili mnogo bolji, čak 35:7 u tom segmentu.

"Oni su takav tim koji se često nalazi na liniji pasa,mi nismo dobro dodavali loptu, oni su trčali i trčali i teško je zaustaviti takve poene."

Na kraju je Nikola upitan i zašto ekipa ima toliko problema da pobijedi kod kuće.

"Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je svaki meč isti, ne znam zašto se to tako dešava", zaključio je Jokić na jednoj od najkraćih konferencija koju je ikad održao, trajala je manje od dva minuta.

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