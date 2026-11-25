Denver je doživio prilično lak i ubjedljiv poraz od Dalasa, ni dabl-dabl Nikole Jokića nije bio dovoljan.

Izvor: C. Morgan Engel / Getty images / Profimedia

Denver igra sa previše oscilacija u tekućoj sezoni i to se vidi. Ne može nikako da dođe do određene konstantnosti, mada je i to teško uraditi kad samo dvojica igrača pružaju partije na nivou koji je potreban za NBA ligu - Nikola Jokić i Džamal Marej. Upravo su njih dvojica bili najbolji u ubjedljivom porazu od Dalasa i to kod kuće (120:101).

Srpski centar je meč završio sa dabl-dabl učinkom - 18 poena, 11 skokova, uz 5 asistencija. Imao je solidan šut iz igre (5/10 za dva 1/4 za tri, 5/5 sa penala). Kanađanin je bio jedini efikasniji sa 20 poena, uz dosta promašaja (4/9 za dva, 2/8 za tri). Glavni problem Nagetsa je indisponirani Eron Gordon koji je za 24 minuta dao samo jedan poen.

Na drugoj strani blistao je Kuper Fleg (24, 12as, 6sk), pratili su ga Nađi Maršal i Pi Džej Vašington sa po 14 poena, dok je Kajri Irving dodao 11 (1/8 za tri).

Jamal Murray... sheeshhttps://t.co/WI2Ag3BCjs — Underdog NBA (@UnderdogNBA)November 25, 2026

Ovaj meč je inače bio dio NBA kupa i Nagetsi su doživjeli prvi poraz u tom takmičenju.

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