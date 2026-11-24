Tokom derbija između Liverpula i Mančester junajteda, uhapšeno je sedam navijača, a policija istražuje uvredljivo skandiranje i posjedovanje narkotika.

Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Policija Mersisajda uhapsila je sedmoricu muškaraca tokom utakmice između Liverpula i Mančester junajteda u nedjelju, 22. novembra, koja je završena ubedljivom pobjedom domaćina rezultatom 4:0 na stadionu Enfild.

Dvojica navijača privedena su zbog sumnje na tzv. "skandiranja tragedija", što se odnosi na uvredljivo navijačko skandiranje, pesme ili gestove kojima se ismijavaju velike tragedije i gubitak ljudskih života, saopštila je danas policija, prenosi GB News.

Među njima su tragedije na stadionima Hilsboro i Hejsel, povezane sa Liverpulom, kao i avionska nesreća u Minhenu 1958, u kojoj su stradali članovi tadašnje generacije Mančester junajteda. Navijačko ismijavanje tragedija tretira se kao krivično djelo u skladu sa smjernicama britanskog tužilaštva uvedenim 2024.

Zbog čega su još uslijedila hapšenja?

Jedan 47-godišnji muškarac iz Svintona, u širem području Mančestera, uhapšen je zbog sumnje na posjedovanje narkotika klase A. Još dvojica muškaraca privedena su zbog sumnje na nepristojno i rasističko skandiranje. Preostala dva hapšenja dogodila su se pred kraj utakmice, nakon sukoba koji je izbio na tribini namijenjenoj gostujućim navijačima.

Broj hapšenja bio je manji nego tokom prethodnog gostovanja Mančester sitija na Enfildu, kada je policija privela deset navijača, od kojih pet zbog tzv. "skandiranja tragedija".

Na terenu je Liverpul ubjedljivo savladao velikog rivala sa 4:0, dok je Mančester junajted veći dio utakmice igrao sa desetoricom fudbalera nakon ranog isključenja, već u osmom minutu.

Novi trener Junajteda Maurisio Poketino poraz je opisao kao bolan, istakavši da njegovu ekipu očekuje mnogo posla. "Imamo mnogo toga da uradimo i preuzimamo odgovornost. Osjećamo bol, ali najvažnije je da nastavimo da radimo", poručio je Poketino.

(Tanjug/MONDO)