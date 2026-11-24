Crvena zvezda ugostila je Virtus na svom terenu, a poslije meča se obratio trener Ibon Navaro.

Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je poslije teškog poraza od Virtusa u Evroligi preuzeo odgovornost za poraz i istakao da od meča sa Cibonom nadalje ništa nije urađeno kako treba.

"Virtus je igrao sa mnogo energije i to je bilo najbitnije, da im se suprotstavimo. Igrali su sjajno, stvarno. Nisu se ni pripremali, uvijek igraju ovako dobro. Menadžment posljednjih 48 sati nije bio dobar i zato je to moja odgovornost", istakao je Navaro.

"Nije 2-3 ili 4 igrača da su bila loša, nego cijeli tim. Menadžment cijelog tima nije bio dobar, nismo dobro pripremili utakmicu. Nismo radili ono što smo morali da radimo i to je moja odgovorost. Ako protiv Virtusa ne igrate sa energijom ovakve stvari se dese", dodao je on.

Trener Crvene zvezde otkrio je i šta je rekao na poluvremenu svojim igračima koji su primili 50 poena za 20 minuta.

"Da moraju da nađu energiju i da budu svježi. Ako ne mogu da budu svježi, moraju mentalno da nađu tu energiju. Nismo mogli da kontrolišemo meč, probali smo sve, ali nijedan igrač nije imao energije".

Šta bi promijenio?

"Možda da ne treniramo. Trenirali smo, morali smo da se spremimo. Ali kada ste u ovakvoj situaciji u ovakvom rasporedu, 5 minuta može da bude ključ. Možda smo tu pogriješili, možda nije trebalo da se trenira".

Zašto je njegova ekipa odustala?

"Nemate koncentraciju, teško je biti na terenu kada se tako loše osjećate. Sve može da se desi, pa je poruka bila da ako nešto uradimo imaćemo šansu, Ali u tim momentima bi oni napravili ofanzivni skok i takve stvari mogu da se dese", rekao je Navaro.