Trener Crvene zvezde Ibon Navaro smatra da je umor uticao na poraz od Virtusa, dok Vlade Đurović ne dijeli to mišljenje.

Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je posle poraza od Virtusa podvukao da je tim verovatno bio umoran i da je to veliki razlog izgubljenog meča. Međutim, bivši košarkaški trener Vlade Đurović je istakao da nije saglasan sa Špancem, posebno jer je Virtus igrao mnogo zahtevniji meč u Italiji u nedelju uveče.

"Ne slažem se sa njim. Moneke nije igrao posljednje dvije utakmice u Evroligi, nije umoran. Karter, Džouns, Koloko i Odželej nisu igrali protiv Cibone, kako to da nisu svježi? Ne ide mi to u glavu. Dali su 30 poena više, a bez glavnih igrača. S druge strane, ako je Karter najbolji igrač, Nvora najbolji strijelac i Moneke, to su tri najbolja strelca - ne možeš da juriš Virtus odbranom, ne može.

Vidi opis Đurović odgovorio Navaru: "Zvezda umorna? Znate li šta je uradio Virtus u nedjelju?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Oni daju koš i sa devet metara, a drugo mi nemamo skok jer nemamo visokog igrača ispod koša, ne može Davidovac sa njihovim centrima. Ovu utakmicu su morali da igraju glavni strijelci da bismo dali 85 poena. Prema tome, oni su mnogo sjedili na klupi", rekao je Vlade Đurović.

Virtus je pobijedio Rim, tim koji se priprema za NBA Evropu. "Još jedna stvar, kako oni nisu bili umorni? Igrali su u nedjelju uveče i put do Beograda, a mi u nedjelju u jedan sat. Oni sa energijom, mi bez?"

"Najgore je što je istovremeno Kris Džouns pao"

Crvena zvezda ima mnogo problema, koji možda nisu upečatljivi kad se nižu pobjede. Ipak, posljednjih nekoliko mečeva, Vlade Đurović je i te kako imao šta da zamjeri igračima sa Malog Kalemegdana.

"I onda izvodimo loptu ispod koša i Bab izvodi loptu i za pet sekundi ne može da je izvede, dok još imamo neke šanse. Pa, ne može. Htjeli smo da damo presjek Vejler-Baba, ali kad smo vidjeli koji su to brojevi, nismo htjeli da ga brukamo, pa smo stavili Kartera. On je postavio lični rekord - pet poena protiv Barselone. To je nevjerovatno. Najgore je što je istovremeno Kris Džouns pao, posljednje dvije-tri utakmice smo se i provukli. Nemaš plejmejkera. Virtus igra sa četiri plejmejkera, računajući i Heketa. Mi nemamo trećeg plejmejkera. Sve ekipe imaju tri plejmejkera", zaključio je Đurović.