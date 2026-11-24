Crvena zvezda je poražena od Virtusa, a Đurović upozorava na teške izazove u narednim utakmicama protiv Panatinaikosa, Valensije i Fenerbahčea.

Izvor: MN PRESS, ArenaSport 1 / printscreen

Crvena zvezda je pobijedila Barselonu u Španiji, ali je na domaćem terenu poražena od Virtusa, pa se može reći da se te utakmice potiru. Veliko čudo koje je tim Ibona Navara napravio sad kao da ne važi, zbog toga će crveno-bijelima biti potrebna mnogo bolja igra na naredna tri gostovanja, gdje je pobjeda gotovo jednaka (ne)mogućoj misiji. Vlade Đurović ne krije da se nada, ali upozorava - biće mnogo teško.

"Ova pobjeda nas mnogo vraća nazad, ako ne može da dobije ove tri sad (Panatinaikos, Fenerbahče, Valensije), onda mora da se dobije Pariz. Znači mora. Od ove tri bi mogla jedna da se dobije, mnogo teško. Dobiti Panatinaikos tamo, a Željku treba, ionako je nanizao tri poraza, nema šanse. Drugo, znamo koliko Željko voli Zvezdu, nije realno očekivati", rekao je Đurović u razgovoru za Arenu sport.

Vidi opis Vlade Đurović: "Znamo koliko Željko voli Zvezdu, nemoguće je dobiti Panatinaikos" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Situacija nije mnogo bolja ni sa druga dva lidera Evrolige. "Fenerbahče je isto u krizi, izgubili su mnogo, kako mogu da se opuste protiv Zvezde. Valensija je na prvom mjestu, hoće da ga zadrži, kako da dobiješ? Pariz zato mora da se dobije i mečevi kod kuće. Virtus je morao da se dobije, rekao sam da se pribojavam ove utakmice, borbeni su, igraju čudnu košarku. Njihovo mjesto na tabeli nije ono koje najbolje opisuje."

"Moneke je morao više da igra"

Utisak je da je Čima Moneke bio u dobrom ritmu, posebno u prvom poluvremenu u kojem je postigao 15 poena. Međutim, u nastavku meča jednostavno nije bilo dovoljno mjesta za njega, a Virtus je neprestano uvećavao razliku, pa i kad je Nigerijac ušao na teren nije mogao mnogo toga da promijeni.

Vidi opis Vlade Đurović: "Znamo koliko Željko voli Zvezdu, nemoguće je dobiti Panatinaikos" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Virtus je igrao inteligentno, u posljednjim minutima je imao male faulove i tako je stvarao nervozu kod igrača Zvezde. Da smo igrali na nekom drugom terenu, ali na terenu na kojem stalno treniraju... kako je moguće da bude tako slab procenat šuta. Moneke je morao da igra 32 minuta, možda i 34. Zašto? Bio je svež i bio je raspoložen, dao je odmah 15 poena i to laganih, dobar šut i prodor, imao je i izmišljene koševe. Sve koševe je postizao na različit način, na njemu se vidi da je svjež.

Njemu se po faci vidjelo u posljednjoj četvrtini kao da kaže 'sad me stavljaš? Sad ću nešto da promijenim'. Karter je na klupi 15 minuta, niko ne može koš da da, pa nemoguće da to ispravi Davidovac ili Kremer, ali oni nisu za ovu vrstu utakmica. Da je neriješeno da održavaju uvijek bi igrali", zaključio je Đurović.