Bogdan Bogdanović je imao priliku da vidi kako se njegov saigrač Tari Iston obrukao u pokušaju zakucavanja u pobjedi Hjustona protiv Klipersa.
Hjuston je pobijedio Los Anđeles Kliperse (116:104) u meču u kom se Bogdan Bogdanović ispromašivao i meč je završio sa dva poena (1/1 za dva, 0/4 za tri). Ali, taj meč je obilježio njegov saigrač Tari Iston i to po smiješnoj situaciji.
Na početku posljednje četvrtine je uzeo loptu, trčao u kontru i želio je sebe da nagradi atraktivnim zakucavanjem. Htio je da izvede čuvenu "vetrenjaču", ali je to uradio na užasan način. Shvatio je kasno da neće uspjeti, pa je probao da nabaci loptu na obruč, ni to mu nije pošlo za rukom.
TARI EASON WINDMILL DUNK https://t.co/YRXQG04P28— BrickCenter (@BrickCenter_)November 24, 2026
Bogdanović je bio tačno iza njegovih leđa, vidi se na snimku da je i on čekao da Iston završi akciju na drugačiji način. Za to vrijeme su prvotimci sjedili na klupi i čekali da se vrate u igru. Svi su ustali na noge, iščekivali spektakularno zakucavanje i onda su počeli da se smiju i da se hvataju za glavu.
Rezultati:
- Šarlot - Memfis 111:117
- Filadelfija - Portland 111:128
- Indijana - Oklahoma 125:120
- Minesota - Bruklin 142:116
- Toronto - Milvoki 111:116
- Čikago - Klivlend 122:108
- Nju Orleans - Finiks 119:123 (poslije produžetka)
- Hjuston - LA Klipers 116:104
- LA Lejkers - Juta 109:94
- Sakramento - San Antonio 107:123
Nema sumnje da će se Iston naći na meti podsmijeha bar neko vrijeme zbog toga.