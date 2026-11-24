Ivica Tucak odabrao je najbolje vaterpoliste u 2026. godini i istakao da Dušanu Mandiću nema ravnog.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak nije glasao ni za jednog hrvatskog igrača u izboru za najboljeg vaterpolistu svijeta u 2026. godini. Za njega je Srbin Dušan Mandić bez premca, a u obzir je uzeo samo rezultate i sportske uspjehe, bez uključivanja bilo kakvih emocija ili drugih kriterijuma.

Tucak je birao svoju idealnu sedmorku i posebno je zanimljiva činjenica da u nju nije uvrstio nijednog igrača iz svog tima, dok je za Dušana Mandića rezervisano prvo mjesto.

"Za mene je on daleko najbolji igrač svijeta u ovoj godini, a fantastičan je već niz godina", rekao je Tucak.

Mandić je ove godine kao kapiten predvodio Srbiju do titule šampiona Evrope u Beogradu, a ključna su u finalu protiv Mađara bila upravo njegova dva pogotka. Proglašen je za najboljeg igrača turnira, što ga je preporučilo za titulu najboljeg sportiste u godini koju je već dobio 2024. godine.

Zašto nema Hrvata?

U najbolju sedmorku godine Tucak je uvrstio Španca Unaija Agirea, Grke Konstantinosa Kakarisa, Dimitriosa Skumpakisa, Srbina Dušana Mandića, Francuza Tomasa Vernuksa, Španca Bernata Sanahuju i Mađara Kristijana Manherca.

Selektor Hrvatske je imao pravo da glasa za nekog od svojih sunarodnika, ali jednostavno nisu pronašli svoje mjesto u "paklenoj" konkurenciji.

"Mogao sam da ih stavim svih sedam, niko mi to nije branio. Nažalost, nismo imali dobru sezonu ni na reprezentativnoj ni na klupskoj sceni. Bili smo tek šesti na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a nijedan naš klub nije ostvario značajan rezultat u Ligi šampiona. Moj je stav da se u ovakvim izborima moramo ponašati odgovorno i pošteno", poručio je Tucak i dodao:

"Meni su moji igrači najbolji na svijetu i ne bih ih ni za koga mijenjao, ali 2026. godina nije nam bila dobra i to treba priznati. Stoga nagrade treba da idu u ruke onih koji su ih svojim igrama i rezultatima zaslužili", zaključio je hrvatski selektor.