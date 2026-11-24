Igor Rakočević pričao je o Dejanu Bodirogi, kako o igraču, tako i o čovjeku i biranim riječima je govorio o nekadašnjem saigraču.

Izvor: MN PRESS

Dejan Bodiroga imao je mnogo uspjeha kako sa reprezentacijom, tako i sa klubovima. Ima tri evroligaške titule, dva puta je bio MVP, dok je sa nacionalnim timom osvojio pet zlatnih medalja (dvije na svjetskom, tri na Evropskom prvenstvu), srebro na Olimpijskim igrama i bronzu sa Eurobasketa. O njemu je pričao Igor Rakočević koji ga poznaje iz igračkih dana.

"Vrhunski igrač, poštujem ga kao čovjeka. To je tip čovjeka i igrača koji ništa ne radi na silu. Nije previše glasan, malo je i povučen, miran i kulturan. Ima neku tu auru na terenu. Svi su ga poštovali. Imao je tu fantastičnu utakmicu i protiv Amerikanaca i Argentinaca, kad je bilo bitno uzeo je loptu na Svjetskom prvenstvu", rekao je Rakočević u podkastu "Sportska podkast".

Nastavio je da ga hvali i da objašnjava po čemu se razlikovao od drugih igrača.

"Imao je neku svoju rutinu, znao je tačno šta hoće. Na kraju treninga je vježbao svoje poteze, jedan na jedan igru, fokusiran i profesionalan. Uvijek na vrijeme, nije imao te izlaske, ispade ili bilo šta tog tipa. Nego pravi profesionalac kome je košarka najbitnija."

"Dejan je znao da nam da dobar savjet"

Naglasio je Rakočević da je Bodiroga pomagao ostalima i svojim dragocjenim savjetima.

"Dobro je imati takvog igrača u ekipi. Znao je da nam da dobar savjet, ne samo nama najmlađima nego i drugim igračima koji nisu imali veliku ulogu, pa su došli do velike uloge. Bez njega mislim da se ne bi ostvario takav rezultat", zaključio je Rakočević.