Danas se formira nova Skupština Srbije, a Bodiroga i Rebrača ulaze kao istaknuti sportisti iz sveta košarke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poslije vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, Srbija danas dobija novi saziv Narodne skupštine. Konstitutivna sjednica počinje tačno u 10 časova, a na njoj će biti potvrđeni mandati narodnih poslanika, nakon čega slijede izbor predsjednika i potpredsjednika parlamenta, kao i formiranje skupštinskih radnih tijela.

Zanimljivo je da ćemo imati nekoliko sportista u poslaničkim klupama, i to nekadašnje saigrače Dejana Bodirogu (Studentska lista) i Željka Rebraču (Ujedinjena Srbija). Tu je takođe i košarkaški trener Đorđo Đorđić (takođe Ujedinjena Srbija).

Dejan Bodiroga

Nekadašnji kapiten naše reprezentacije, kao i prvi čovjek Evrolige, nalazi se na 24. mjestu liste kandidata Studentske liste i za sada ulazi u novi saziv Parlamenta, naravno pod uslovom da kasnije ne dobije neku ministarsku funkciju.

Dejan Bodiroga je od početka bio uz studente koji su prije dvije godine počeli blokade poslije pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu (1. novembra 2024. godine), a često je i govorio na protestima. Danas će prvi put postati poslanik ispred Studentske liste.

Bodiroga ima 53 godine i jedan je od najboljih košarkaša u istoriji naše zemlje i može da se pohvali brojnim medaljama. Između ostalog, Bodiroga je osvojio olimpijsko srebro 1996. godine u Atlanti, ima dva svetska zlata (Atina i Indijanapolis), kao i tri zlata sa Eurobasketa (Grčka, Španija i Turska). Takođe, imao je nevjerovatnu karijeru i na klupskom nivou i igrao je za najbolje evropske klubove poput Barselone i Panatinaikosa.

Željko Rebrača

Vidi opis Bodiroga i Rebrača danas postaju poslanici Srbije: Pred Skupštinu došao i Štimac, da podrži ženu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

U novi saziv Skupštine Srbije ulazi i proslavljeni košarkaš Željko Rebrača, saigrač Dejana Bodiroge iz reprezentacije, s tim da se nalazi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić".

Već nekoliko godina Rebrača je istaknuti član Srpske napredne stranke, a u novi saziv Skupštine ulazi kao 19. na listi kandidata. Trenutno je prvi čovjek novosadske Vojvodine, kluba koji se takmiči u ABA 2 ligi i tijesno sarađuje sa Dubaijem, evroligašem koji postoji tri godine.

Rebrača je inače nekadašnji centar Partizana, Benetona, Panatinaikosa, dok je takođe bio i u NBA ligi gdje je nastupao za Detroit, Atlantu i L.A. Kliperse. Dvostruki je osvajač Evrolige, a ima ukupno četiri medalje sa reprezentacijom Jugoslavije — olimpijsko srebro iz Atlante 1996. godine, svjetsko zlato iz Atine 1998. godine, kao i dva evropska zlata — iz Grčke 1995. i 1997. iz Španije.

Stigao i Vladimir Štimac

Danas ispred Skupštine Srbije bio je i Vladimir Štimac, naš poznati košarkaš. Došao je na okupljanje Studentske liste jutros u Pionirskom parku, gdje je došao prije svega da podrži svoju suprugu Aleksandru Štimac, inače 34. na listi kandidata SL.

"Aleksandra Štimac je masterkinja farmacije, rođena u Loznici i odrasla u Krupnju. Integrisane studije farmacije završila je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Profesionalnu karijeru započela je 2012. godine, a tokom karijere radila je i u mnogim međunarodnim farmaceutskim kompanijama. Trenutno radi u kompaniji koja se bavi kliničkim istraživanjima, gdje svoje farmaceutsko znanje primjenjuje u oblasti razvoja i istraživanja lijekova", navodi se u zvaničnom programu SL.

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Pogledajte 00:37 Gagi Jovanović Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)