Svetislav Pešić: "Dejanu Bodirogi sam rekao - šta čekaš, kreni"

Svetislav Pešić pričao je o reprezentaciji i o tome zašto je Dejan Bodiroga bio kapiten, a ne Vlade Divac.

Izvor: MN PRESS

Uloga kapitena ima veliki značaj u svim timskim sportovima. Među njima je i košarka. Kako Svetislav Pešić to radi? Zašto je izabrao Dejana Bodirogu prije Vlade Divca, kako se odlučio da Bogdanu Bogdanoviću da traku? O svim tim temama je pričao nekadašnji selektor "orlova".

"Kada sam razgovarao sa Bogdanovićem i kada je počela naša saradnja rekao sam da sam razmišljao da bude kapiten. Rekao mi je 'Kouč, to je lijepo od vas, ponosan sam na to, ali bih volio da me igrači izaberu'. Razumiješ? Da dobije od njih to", rekao je Pešić u podkastu "Kapiten".

Izvor: MN PRESS

Objasnio je da je Bogdan htio da ga odaberu saigrači, a ne samo selektor.

"Rekao mi je 'Lijepo je treneru što misliš da ja treba da povedem ekipu, ali kako da vodim ekipu ako igrači ne misle isto kao i ti'".

"Tad sam znao - Bodiroga je kapiten"

Svetislav Pešić je sa reprezentacijom Jugoslavije uzeo dva uzastopna zlata. Prvo na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2001. godine, pa godinu dana kasnije na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu. Tada je kapitenska traka pripala Bodirogi.

"Sjećam se situacije sa Bodirogom. Kada sam bio trener Jugoslavije, Divac je otkazao zbog povrede, nije mogao da igra u Istanbulu i to sam već znao. Trebalo je da idem na razgovore u Atinu da se vidim sa igračima", krenuo je Kari da pojašnjava.

Ali, tada je dobio odgovor od Dejana poslije kog više nije imao nikakvu dilemu.

"Zovem Bodirogu i kažem mu 'Dejane, ja ću sada da dođem malo da se upoznamo, vidimo i ovo-ono'. Na to mi kaže 'Kouč, što se mene tiče, dobro došao, dobro si došao naravno, ali da znaš da ja igram za reprezentaciju i da zbog mene ne moraš da dolaziš'. Tog trenutka sam znao i postavio sam ga za kapitena."

Izvor: MN PRESS

"Bodiroga, šta čekaš?"

Samo godinu dana kasnije je uslijedio Mundobasket gdje je reprezentacija opet osvojila zlato.

"I onda slijedi Indijanapolis, Divac došao, a u Istanbulu je kapiten bio Bodiroga. Vraća se Vlade, apsolutni vođa i najstariji u timu. Ko je kapiten? I igramo neku pripremnu utakmicu, ne znam koju. Turnir neki. Bodirogi nezgodno, svi gledaju, ko izvodi ekipu na teren? Pitao sam ga 'Šta ti Bodiroga čekaš, ti si kapiten' I on je izveo ekipu i bio je kapiten u Indijanapolisu."

Vlade nije pravio nikakav problem zbog toga, čak naprotiv, prepustio je ulogu Dejanu.

"Divac je iskusan, pametan, zna da ga volim, cijenim i poštujem, ništa, ni riječ. Odmah je svoju poziciju stavio u funkciju socijalnog vođe. Razumiješ? Što njemu najviše i odgovara", zaključio je Pešić.

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