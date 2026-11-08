Svetislav Pešić ispričao je i kada je uspio da shvati ko je Dejan Bodiroga i tada mu je bilo jasno zašto je toliko dobar igrač.

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić i Dejan Bodiroga imali su dosta uspjeha zajedno, kako u reprezentaciji, tako i u klubovima. Iskusni srpski stručnjak priznao je da je bio zaintrigiran načinom na koji legendarni košarkaš igra i razmišlja. Posebno kada je bio mlad, kako donosi prave odluke na terenu, kako mu uspijeva? Riješio je sve to sam da provjeri.

"Ja gledam Bodirogu i važno mi je da ga otkrijem kao osobu, mladog čovjeka. Zašto je tako uspješan? Kako te odluke donosi? Nemoguće da ne postoji neka familija iza njega. Pozove me na rođendan u Barseloni, kad tamo otac i majka iz Zrenjanina ili iz Kleka odakle je on", počeo je Pešić u podkastu "Kapiten".

Vidi opis Svetislav Pešić: "Vidio sam kakav je čovjek Dejan Bodiroga" Dejan Bodiroga poentira kraj Milenka Topića i Jova Stanojevića na utakmici Zvezda - Panatinaikos u Evroligi u novembru 1998. godine Dejan Bodiroga u prodoru u Panatinaikosu u finalu Evrolige 2000. protiv Makabija u Solunu Dejan Bodiroga u duelu protiv Navada Henefelda u finalu Evrolige 2000. godine u Solunu, Panatinaikos - Makabi Dejan Bodiroga u duelu sa Jure Zdovcom na utakmici Panatinaikos - Olimpija Ljubljana u Evroligi, Ljubljana 1999. Dejan Bodiroga slavi pobedu u finalu Evrolige Panatinaikos - Makabi 2002. sa saigračem Damirom Mulaomerovićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA PHOTO EPA/ANTONIO BAT/ab/kr Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: EPA-PHOTO/EPA/IVAN IVANOVIC/STR/im/mda/ow Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: SRDJAN SUKI / POOL/EPA Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: EPA PHOTO/SRDJAN SUKI/ss-hh Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: EPA PHOTO EPA/TOMI LOMBAR Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: EPA PHOTO ANSA/GIORGIO BENVENUTI/pal mda Br. slika: 6 6 / 6 AD

Objasnio je da je tada shvatio ko je Bodiroga i zašto je to što jeste.

"Moj otac nije znao da ja igram košarku. Hoću da kažem da uticaj roditelja, što se kaže iz kakve kuće dolaziš, ima uticaj u sportu. Bodirogu sam upoznao u reprezentaciji, pa smo zajedno otišli u Barselonu. Moja supruga, ja i kćerka smo bili na rođendanu i supruzi Veri sam tada rekao 'sad znam'. Kakvi roditelji... Njegovo obraćanje prema roditeljima, poštovanje, tata, mama, šta mislite o ovome ili onome. U ta dva sata koje smo proveli zajedno, vidiš odakle to dijete dolazi. Dijete, to jest mladić. Taj uticaj roditelja", pojašnjava Pešić.

"Ljudi, trenirajte i roditelje"

Vidi opis Svetislav Pešić: "Vidio sam kakav je čovjek Dejan Bodiroga" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Oliver Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

O tome kakav uticaj imaju roditelji na karijere igrača detaljno je pričao popularni Kari.

"Moraju roditelji prvo da budu obrazovani, ako odluče da dijete daju na sport. Govorio sam to i mojim trenerima gdje god sam radio, da se roditelji miješaju, naravno da će da se miješaju. Agenti isto, jer su sastavni dio mladog sportiste, možda to ranije nije postojalo. I ti kao trener moraš njih da treniraš, ne možeš da kažeš da nećeš da pričaš sa roditeljima i da ne dozvoljavaš da se miješaju."

Ima zanimljiv pristup rada sa roditeljima igrača, to je pričao i svojim saradnicima.

"Moraš da ih zoveš, organizuj roditeljski sastanak, pozovi ih na početku sezone, jednom mjesečno ih zovi na trening. Održi trenersku kliniku njima, obavijesti ih o svom planu, idejama, treniraj i njih. I tog agenta, na istom poslu ste, da tog dečka koji se bavi sportom da ga zajedno gurate, onda ćeš dobiti poštovanje i nešto drugo u tvom poslu kao trener", zaključio je Pešić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:09 Svetislav Pešić drži predavanje srpskim košarkašima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)