PAO se izvinio Dejanu Bodirogi: Pogledajte kako je dočekan poslij javnog brisanja iz istorije

Dejan Bodiroga dočekan je aplauzima u Atini, nakon što je njegov dres skinut iz istorije Panatinaikosa.

Izvor: x.com/Eurohoopsnet

Panatinaikos je ugostio predsjednika EvroligeDejana Bodirogu, srpsku i evropsku legendu, ali i jednog od najznačajnijih igrača u istoriji grčkog kluba. Prošle sezone, na zahtjev plahovitog vlasnika Panatinaikosa Dimitrisa Janakopulosa sa svoda arene OAKA skinut je Bodirogin dres, u znak nezadovoljstva "zelenih" takmičenjem i suđenjem. Sada su te ljutnje ostavljene po strani i Bodiroga je dobio lijep prijem pred meč PAO - Fenerbahče u četvrtak uveče.

Bodirogu su u Atini dočekali njegovi bivši saigrači - Majk Batist (48), sadašnji pomoćnik trenera Željka Obradovića, generalni menadžer kluba Fragiskos Alvertis (52), najveći igrač u istoriji kluba Dimitris Dijamantidis (46), a sa njima je bio i Vasilis Partenopulos, predsjednik i izvršni direktor Panatinaikosa.

Bodiroga srdačno dočekan u dvorani

Predsjednik Evrolige dobio je aplauz kada je ušao u dvoranu u kojoj je igrao četiri godine za PAO (od 1998. do 2002) i u kojoj je osvojio dvije titule prvaka Evrope - 2000. i 2002, poslije koje se preselio u Barselonu kod Svetislava Karija Pešića i sa njim 2003. takođe osvojio Evroligu.

Pogledajte doček za Bodirogu u Atini:

DEJAN BODIROGA attending the game of Panathinaikos against Fenerbahce ☘️ This is Bodiroga's first visit at the Greens' arena after the whole "banner saga" https://t.co/j7hQj7NCcw — Eurohoops (@Eurohoopsnet)October 8, 2026

Janakopulos priznao grešku

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos vratio je baner pod svod dvorane i javno priznao da je reagovao u afektu i da je pogriješio.

"Svi pravimo greške. Dejan je legenda Panatinaikosa, legenda je evropske košarke. I Dejan je moj prijatelj. Kada sklonim sve na stranu, prijatelj je. Nije osoba koja je otišla iz košarke, još je u košarci, ima određenu poziciju. Kada smo na plesnom podijumu, mogu da nas kritikuju ili da nam aplaudiraju. Nisam bio srećan zbog nekoliko stvari, ali je moja odluka bila pogrešna i ispraviću je. Baner će se vratiti veoma brzo", kazao je on početkom avgusta i održao to obećanje.