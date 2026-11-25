Crvena zvezda je doživjela težak poraz u 14. kolu Evrolige, a Džered Batler ističe nedostatak energije kao ključni faktor.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Crvena zvezda nije izgledala sjajno u 14. kolu Evrolige. Osim Čime Monekea, povremeno je pomagao i Džered Batler, a s vremena na vrijeme se pojavljivao i Džordan Nvora. Ipak, to nije bilo dovoljno da se pobijedi tim koji je već srušio Panatinaikos kod kuće, a utiske poslije meča izneo je i Batler, drugi najbolji igrač u crveno-bijelom timu na ovom meču.

"Ponekad je sezona duga, naročito kada je riječ o utakmicama na njenom početku. Moraš da vodiš računa o svom tijelu. Mislim da nam je očigledno nedostajalo energije. Za ovakve mečeve potrebno je mnogo snage, a mi nismo uspjeli da iskoristimo podršku publike kako bismo je pronašli. Ovo je težak poraz, ali možemo nešto da naučimo iz njega. Idemo dalje", rekao je Batler poslije poraza Crvene zvezde.

"Djelovali smo pomalo letargično, nesigurno i vjerovatno bez dovoljno motivacije", dodao je.

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Jasno je da crveno-bijeli moraju da zaborave debakl, ako misle da se vrate na put pobjeda. Ipak, ne može se zanemariti činjenica da je tim izgledao loše.

"Razgovarali smo o tome kako da vodimo računa o svojim tijelima. Trener je preuzeo odgovornost za ono što radimo, a nas igrače je pozvao da i sami budemo odgovorni i pobrinemo se da imamo dovoljno energije za ovakve utakmice. Ovo je, dakle, poraz cijelog tima i nema razloga da bilo koga posebno krivimo, ali svakako možemo da izvučemo pouke iz svega ovoga."

Igrači Crvene zvezde će otići na kratku pauzu zbog reprezentativnih obaveza. Nema sumnje da će to prijati timu, ali... "Veoma je teško jer želiš da na pauzu odeš sa dobrim osjećajem. Ipak, ne možemo ništa da promijenimo, zato moramo da nastavimo dalje. Pred nama je još duga sezona", zaključio je Batler koji je postigao 17 poena i imao tri asistencije.