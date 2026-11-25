Iskusni hrvatski fudbaler Ivan Perišić uspio je da postigne pogodak u meču Lige šampiona protiv Real Madrida. Tako je oborio dva rekorda ovog takmičenja.

Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Real Madrid je na kraju pobijedio PSV na "Santjago Bernabeu" 5:1 (0:1) iako su "filipsovci" vodili na poluvremenu meča Lige šampiona. A pogodak Ivana Perišića sa penala nakon koga je Filip Kostić prvi dotrčao u zagrljaj Hrvatu poslao je iskusnog krilnog fudbalera u istoriju

Ivan Perišić je sa 37 godina i 295 dana postao najstariji fudbaler koji je dao gol iz penala u istoriji Lige šampiona, a takođe je postao i najstariji fudbaler koji je postigao gol Real Madridu u elitnom takmičenju. Iako je djelovalo da bi taj gol mogao da donese i bodove, sve se raspalo u drugom poluvremenu.

Kako je Perišić upisao rekorde?

Sada je Ivan Perišić četvrti na listi najstarijih strijelaca u istoriji Lige šampiona. Ovim golom je prestigao Rajana Gigsa koji je posljednji gol dao sa 37 godina i 289 dana. Na trećem mjestu je Frančesko Toti, a prva dva mjesta drže štoperi. David Luiz je dao gol za kiparski Pafos poslije Monaka na asistenciju Mislava Oršića, a Pepe je dao gol za Porto sa 40 godina i 290 dana.

Što se tiče golova sa penala Serhio Ramos je 2023. godine dao gol za Sevilju sa 37 godina i 257 dana. Do sada je Perišić bio treći na listi iza Serhija Ramosa i Luke Modrića, ali ih je sada prestigao.

Kako je Real preokrenuo?

Već na poluvremenu je povukao poteze nezadovoljni Žoze Murinjo pa je promijenio Militaoa i Ridigera na štoperima, a umjesto Čuamenija uveo Džuda Belingema. Već u 50. minutu izjednačio je Federiko Valverde, potom je Belingem pogodio u 60. a Kilijan Mbape u 64. Zatim je probao sa promjenama trener PSV-a ali nije pomoglo pošto je u 84. minutu Mbape dao još jedan gol, a Vinisijus je sve završio u 87.

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