Karlos Alkaraz: "Novak Đoković je najpametniji teniser"

Karlos Alkaraz smatra da je Novak Đoković najpametniji teniser, ističući njegovu stručnost i znanje o tenisu.

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Španski teniser Karlos Alkaraz nije imao dilemu kad je prije nešto više od godinu dana dobio pitanje o najpametnijem među igračima, bez mnogo okolišanja odabrao je Novaka Đokovića. Najbolji svih vremena je Alkaraza impresionirao znanjem o tenisu, a nema sumnje i da je Španac mnogo toga naučio od Srbina, jer kako je i sam ranije govorio – dobijao je besplatne savjete od rođenog Beograđanina.

Alkaraz ima svega 23 godine, a već je za rivale imao razne teške protivnike. Naravno, borbu je vodio i protiv Novaka Đokovića, a najbolji svih vremena je ujedno i ostavio najveći utisak. Iako je razlika u godinama pozamašna, nije tajna da je drugarstvo između iskustva i mladosti postalo veoma zanimljivo na teniskoj sceni, jedan drugom su nanosili bolne poraze, ali i jedan drugom neprestano pomažu na treninzima.

„Trenutno mislim da je Novak Đoković najpametniji teniser na terenu. Igrač koji najbolje poznaje tenis, po mom mišljenju, bez ikakve sumnje je Novak“, rekao je Alkaraz u julu 2025, na Vimbldonu.

Kakav odnos imaju Alkaraz i Đoković?

Izvor: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

U to vrijeme, Alkaraz se pripremao da odbrani titulu na Vimbldonu, drugu godinu zaredom, ali ga to nije omelo da da vrlo jasan sud o Novaku Đokoviću. Iako se često sreću van terena, najbolji svih vremena i vjerovatno buduća teniska legenda „posao“ ostavljaju po strani.

„Iskreno, ne razgovaramo previše o tenisu van terena“, priznao je bivši prvi teniser svijeta.

Nedavno je Alkaraz zahvaljujući Srbinu dodatno utemeljio poređenje sa najvećim teniskim imenima. „Poređenje sa 'Velikom trojkom' je nešto što me čini veoma zadovoljnim i ispunjava ponosom. Ako neko kao Novak, ko je ne samo čudesan sportista nego i čudesna osoba, kaže tako nešto… On koji je bio sa milionima ljudi i zna kako da se izbori sa svima. On ima sjajno oko i kada kaže nešto tako o tebi i tvojoj porodici, to mi je zaista mnogo važno. To je stil moje porodice, vrijednosti koje sam usadio i u svoju braću. Uvijek kažem da je poslije svega najvažnije kakva si osoba. Sportista je jedno, ali odnos sa ljudima je drugo. To je važno“, rekao je Alkaraz.

I Novak poštuje Alkaraza

Vidi opis Karlos Alkaraz: "Novak Đoković je najpametniji teniser" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Novak Đoković nikad nije dozvolio da posle meča sa Špancem ne podeli nekoliko reči o mladom igraču. Iako rivali na terenu, prijateljstvo između dvojice tenisera i pre svega poštovanje je očigledno moguće.

"Želim da čestitam Karlosu na fantastičnom turniru. Tvom timu, treneru, porodici. Ovo što radiš, najbolja reč za opis je istorijski, legendarno. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere. Mlad si, imaš još mnogo vremena, isto kao i ja. Siguran sam da ćemo voditi još mnogo bitaka u narednih 10 godina", rekao je jednom prilikom legendarni Nole.

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(MONDO)