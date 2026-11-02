Francuz Valentin Vašero i Novak Đoković sastaće se po drugi put, a poslije gotovo godinu dana snage će odmjeriti na startu turnira u Parizu.

Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia

Francuski teniser, koji igra pod zastavom Monaka, Valentin Vašero jedan je od rijetkih koji ima pozitivan skor naspram Novaka Đokovića. Najbolji svih vremena je kiksom od pre godinu dana u Šangaju dozvolio 31. teniseru svijeta da ga nadigra, što je potom Vašero iskoristio da se pred medijima pohvali kako je protiv najboljeg svih vremena odigrao "najlakši meč".

Vidi opis "Protiv Novaka je bilo najlakše": Valentin Vašero jednom ponizio Đokovića ovako i neće više nikad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Chen Haoming / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Jade GAO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nešto više od godinu dana kasnije Srbin i Francuz se sastaju ponovo, ali je ovog puta jasno da meč protiv Novaka Đokovića neće biti najlakši. Srpski as ide s jasnim motivom u "grad svjetlosti", a to je obezbijediti put u Torino na Završni masters. Prema tome, u Parizu, već u prvom kolu, možemo vidjeti jedan iscrpan meč. A, dok čekamo da njih dvojica u utorak izađu na teren, vrijedi se prisjetiti i izjave Francuza poslije pobjede nad Novakom u Šangaju.

"Bio je to jedan od najlakših mečeva koje sam odigrao u karijeri", ponosno je rekao.

"Zašto jedan od najlakših? Pa, meč je trajao recimo sat i 15, sat i 20 minuta i pobijedio sam Novaka Đokovića i plasirao se u finale mastersa. Takav scenario nije imao nikakvog smisla. Mogao bih to da definišem kao klik u glavi, tad shvatiš da ti je mjesto među 50 najboljih. Ne Top 100, nego Top 50", rekao je u Šangaju.

Šta je još rekao Vašero?

"Siguran sam da momci sada više vjeruju da mogu da ga pobijede. Ali, po mom mišljenju, više se radi o kondiciji nego o tenisu, o mentalnom dijelu. Imali smo lude poene, dva poena prije kraja, udaram lude bekhend udarce iznad glave kakve nikada u životu nisam udario, on trči, isteže se do lopte, vraća je u ugao. Stadion je eksplodirao. Nikada to u životu nisam vidio", rekao je Vašero poslije pobjede u Šangaju prije godinu dana.

"U jednom momentu vjerujete da ćete zato što on ima 38 godina biti fizički bolji od njega, ali on uprkos fizičkim problemima i dalje neumorno trči sa strane na stranu".

Vašero je otkrio i o čemu je razmišljao pred meč protiv Novaka Đokovića. "Vjerovatno je to meč o kome sam najmanje razmišljao prije meča. Ipak, 20 minuta prije početka sam razmišljao kako sam u fizičkoj prednosti i da ako meč potraje, to je dobro za mene. Vidio sam u prethodnom meču da je imao nekoliko problema".

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(MONDO)