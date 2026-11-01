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Koga bi Novak Đoković zvao u tri ujutru da mu pomogne? Izgovorio je dva dobro poznata imena

Koga bi Novak Đoković zvao u tri ujutru da mu pomogne? Izgovorio je dva dobro poznata imena

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je na turniru u Bazelu dobio i jedno veoma zanimljivo pitanje i dao je interesantan odgovor.

Koga bi novak djokovic zvao u 3 ujutru da mu pomogne Izvor: Printscreen/Instagram/swissindoorsbasel

Novak Đoković nije uspio da dođe do završnice turnira u Bazelu. Pored mečeva je učestvovao i u jednom zanimljivom upitniku koji je završio na društvenim mrežama turnira. Pitanje je bilo prilično jednostavno – koga bi pozvali teniseri u tri ujutru kada bi se našli u nevolji?

"Uf, uhvatili ste me sa tim pitanjem. Koga bih pozvao u tri ujutru? Kakva je nevolja u pitanju? Prije odlaska u penziju bi to definitivno bio Viktor Troicki, njemu vjerujem", rekao je Đoković.

Ipak, pošto se pitanje odnosilo na sadašnjost, morao je da im da drugačiji odgovor.

"Trenutno? Hmmm... Hajde da kažem Saša Zverev. On zna šta znači biti u nevolji, tako da to dijelimo", nasmijao se Đoković.

Šta su rekli drugi teniseri?

Isto pitanje dobili su i drugi teniseri, poput Kaspera Ruda, Stena Vavrinku i Holgera Runea. Kada su Đokoviću rekli da su oni njega izabrali, samo se nasmijao i zahvalio.

  • Kasper Rud: "Zvao bih Novaka, jer je najstariji. Njega ili Vavrinku
  • Sten Vavrinka: "Vjerovatno Novaka, sigurno da ima veze da mi pomogne"
  • Holger Rune: "Đoković, sigurno bi mi pomogao, ima potrebne kontakte"

Zanimljivo je i da je Artur Fis odabrao Gorana Ivaniševića koji mu je sada trener.

BONUS VIDEO:

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Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

(MONDO)

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Novak Đoković Tenis

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