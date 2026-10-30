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Novak saznao rivale u Parizu: Prvi na ATP listi na njegovom putu

Novak saznao rivale u Parizu: Prvi na ATP listi na njegovom putu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je saznao svoje rivale na mastersu u Parizu gdje ima posljednju šansu da skupi dovoljno bodova za Završni masters.

Protivnici Novaka Đokovića na turniru u Parizu Izvor: EPA/GEORGIOS KEFALAS

Novak Đoković je saznao svoje rivale na turniru u Parizu. U prvom kolu će najbolji srpski teniser igrati sa Adrijanom Vašeroom iz Monaka. Zatim su mu u drugom kolu mogući rivali kvalifikant ili Lusijano Darderi.

Zatim za njega kreće pravi pakao i nije ga baš poslužio žreb. U trećem kolu su potencijalni rivali Andrej Rubljov, Tomas Ečeveri ili Aleks De Minor, a onda je rival možda čak i najbolji na svetu Saša Zverev.

U četvrfinalu može da igra sa Stefanosom Cicipasom, Lernerom Tijenom ali i sa Sašom Zverevim, dok u polufinalu može da se nađe protiv Tomija Pola, Bena Šeltona, Frensisa Tijafoa, Fransiska Serundola... Na drugoj strani žrijeba ostali su Karlos Alkaraz, Danil Medvedev, Artur Fis, Tejlor Fric, Rafa Hodar, Flavio Koboli...

Kako Novak može do Završnog mastersa?

Masters u Parizu gdje Janik Siner neće odbraniti titulu jer ne učestvuje počinje 2. novembra i igrače se do 8. Kako je Novak trenutno 11. u ATP trci sa 2.890 bodova, a mora da bude makar deveti kako bi se plasirao na Završni masters jasno je da mora da stigne makar do polufinala, a najvjerovatnije do finala kako bi se kvalifikovao.

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Novak Đoković Tenis

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