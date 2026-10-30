Dobra i loša vijest za Novaka: Evo kako sada stoji u trci za Završni turnir

Novak Đoković je dobio jednu dobru i jednu lošu vijest iz Bazela. Njegova borba za mjesto na Završnom mastersu u Torinu sada djeluje sve teže.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković je dobio loše vijesti iz Beča gdje je Danil Medvedev plasmanom u polufinale obezbijedio odlazak na Završni masters ove sezone. A onda su došle i dobre i loše vijesti i iz Bazela.

Nakon što je Novak tu ispao ranije nego što se očekivalo sada ga je praktično sustigao Tejlor Fric u trci za plasman na Završni masters. Njemu je Artur Fis predao meč četvrfinala nakon 6:2 u prvom i 2:0 u drugom setu za Amerikanca i sada Frica čeka polufinale sa Vašeroom.

Dobra i loša vijest za Novaka

Dobra vijest za Novaka je ispadanje Artura Filsa koga Novak i dalje može da stigne u ATP trci za plasman na završni turnir. Sada Fis ima 3.525 bodova, a Novak 2.890. Sa druge strane Tejlor Fric mu je sada došao na samo pet bodova minusa u odnosu na Novaka i sve je bliže Završnom mastersu.

Jasno je da će Novak morati da doše do samog kraja na mastersu u Parizu ako misli da se plasira na Završni turnir, ili da osim Janika Sinera još neko odustane od takmičenja što za sada ne djeluje realno.

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