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Novaku je i Medvedev pobjegao: Rus uzeo mjesto za koje se Đoković grčevito bori

Novaku je i Medvedev pobjegao: Rus uzeo mjesto za koje se Đoković grčevito bori

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Danil Medvedev je najnoviji na listi igrača koji su i zvanično obezbijedili plasman na završni turnir sezone.

Medvedev obezbijedio završni Masters Izvor: EPA/ALEX PLAVEVSKI

Nakon vrlo nervozne i teške pobjede nad Kameronom Norijem sada Danil Medvedev nije imao baš nikakvih problema. Savladao je veterana Adrijana Manarina 6:2, 6:3 uz minimum muke za 104 minuta igre.

Stigao je do polufinala turnira u Beču gde će igrati sa Karlosom Alkarazom koji je u svom meču četvrtfinakla dobio Tomija Pola 6:4, 7:5.

Ovo je bitno zato što je Medvedev tom pobjedom postao četvrti koji je obezbijedio plasman na Završni turnir u Torinu. On sada ima 3.810 poena i nakon Saše Zvereva, Karlosa Alkaraza i Bena Šeltona siguran je na turniru. Dovoljno bodova ima i Janik Siner, ali će on ovaj Završni masters propustiti zbog povrede.

Kakve su šanse Novaka Đokovića?

Nakon ranog poraza u Bazelu, jako male. Flavio Koboli je na 3.680 bodova i na korak je od obezbjeđivanja mesta u narednoj faziu, Artur Fis bi pobjedom nad Tejlorom Fricom došao vrlo, vrlo blizu. Njih nije realno da Novak stigne, ali jeste Fransisa Tijafoa, Rafu Hoadara i Aleksa De Minora, Ipak, da bi to uradio moraće da u Parizu dođe do samog kraja.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Danil Medvedev

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