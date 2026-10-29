Koliko je Novak daleko od Završnog mastersa? Poraz u Bazelu napravio nemoguću misiju za Đokovića

Novak Đoković je zbog poraza u Bazelu ostao sve dalje od Završnog mastersa

Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je porazom od Jan-Lenarda Štrufa zakomplikovao put na Završni masters. Nakon što je imao pobjedu „u džepu”, srpski teniser je poklekao i dozvolio preokret Nijemcu u Bazelu, zbog čega će mu put u Torino sad izgledati kao nemoguća misija. Poslije poraza od Štrufa put Novaka Đokovića se veoma zakomplikovao, ali ispred njega je borba u Parizu. Srbin je trenutno na 11. mjestu i ima 2890 bodova. Ipak, jasno je da Novak neće moći da bude zadovoljan eventualnim plasmanom u četvrtfinale u gradu svjetlosti, već će mu biti potrebno mnogo, mnogo više.

Loša vijest je da čak i polufinale nije dovoljno, jer ono nosi svega 400 bodova, dok borba u finalu donosi 600. Garancija Novakovog uspjeha mogla bi da bude titula koja nosi 1.000 bodova, ali je jasno da je to vrlo teška misija, jer će najbolji i najspremniji teniseri igrati u Parizu.

Ko sve "prijeti" Novaku Đokoviću?

Dobra vijest je ta da Rafael Hodar, koji je deveti u trci za Završni masters, trenutno ima 3.184 bodova, ali je dobra vijest da je Španac završio takmičenje u Bazelu nakon što je Valentin Vašero bio bolji sa 2:1 (7:6, 2:6, 7:6).

Ipak, vijest koja ne može da obraduje Novaka jeste Aleks de Minor koji se i dalje takmiči u Bazelu. Australijanac je zakazao meč protiv Matea Beretinija, a nakon što je pobijedio Lernera Tija sa 6:4, 6:2. De Minor je trenutno ispred Novaka i ima 2.930 poena. Ispao je i Frensis Tijafo koji je u trci osmi i ima 3.380, a od njega je u Beču bio bolji Artur Feri koji je slavio sa 6:4, 5:7, 6:4.Vijest koja je dobra za trku Novaka Đokovića za Završni masters ujedno je i jedna od tužnijih vijesti iz svijeta tenisa.

Flavio Koboli je morao da preda meč Mateu Beretiniju pri rezultatu 5:2, što ukazuje na nešto ozbiljniju povredu Italijana koji je trenutno na šestom mjestu u trci za Završni masters. Koboli trenutno ima 3.680 bodova u trci za Torino.

Ko je obezbijedio plasman na Završni masters?

Novak Đoković drži rekord u brzini plasmana na Završni masters. Međutim, sad se nalazi u jednoj drugačijoj, neprijatnoj situaciji. Pred njim je težak zadatak, a da je trka neizvjesna dokazuje i tabela.

Trenutno su plasman obezbijedili Aleksander Zverev, igrač broj jedan, potom Janik Siner, koji je još ranije najavio da neće biti dio takmičenja u Torinu. Za njima je put u Italiju krenuo i Karlos Alkaraz, a nedavno je uspio i Ben Šelton da se plasira na Završni masters.

Zasad je neizvjesna i budućnost Flavija Kobolija, koji bi eventualno mogao da propusti Završni masters, pa bi time oslobodio još jedno mjesto za plasman u Torino.

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