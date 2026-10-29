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Đoković dobio veoma važnu vijest iz Bazela: Sve je bliži Završnom mastersu

Đoković dobio veoma važnu vijest iz Bazela: Sve je bliži Završnom mastersu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poraz Rafaela Hodara u Bazelu otvara mogućnost Novaku Đokoviću da ga pretekne u borbi za plasman na Završni masters.

Novak Đoković sve bliži Završnom mastersu Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković postavio je sebi cilj - plasman na Završni masters 2026. godine. Borba je izuzetno teška, ali ima i dobrih vijesti sa fronta. Španski teniser Rafael Hodar poražen je u Bazelu od Valentina Vašeroa (7:6, 2:6, 7:6), a to ide u prilog Novaku.

Hodar je na turniru u Bazelu osvojio samo 25 ATP bodova i neće imati priliku da uveća svoj saldo, što znači da bi Novak Đoković mogao da ga pretekne pred najvažniji događaj, prestižni turnir u Parizu. Mladi Španac je propustio priliku da stigne među osam najboljih na turniru u Švajcarskoj.

To znači da Rafael Hodar ostaje na 3.184 boda u trci za Završni masters, u kojoj trenutno drži devetu poziciju. Završni masters će igrati osmorica najboljih tenisera u sezoni, ali pošto Janik Siner sigurno ne učestvuje i devetoplasirani na listi ima zagarantovano mjesto. Novak Đoković je trenutno na 11. mjestu sa 2.890 bodova.

Za Đokovića je veoma važno da već tokom ove nedjelje može da prestigne Hodara, ali i da se ozbiljno približi Benu Šeltonu koji je doživio kiks na turniru u Beču. Američki teniser je osmi u trci za Torino, sa 3.380 bodova.

Ostalo je da se popuni još pet mjesta na Završnom mastersu, a za njih se bori veliki broj tenisera. Na spisku su Flavio Koboli (3.680, igra u Beču), Danil Medvedev (3.660, Beč), Artur Fis (3.475, Bazel), Frensis Tijafo (3.380), Rafael Hodar (3.184), Aleks de Minor (2.930, Beč), Novak Đoković (2.890, Bazel), Tejlor Fric (2.735, Bazel) i Tomi Pol (2.725, Beč).

Od njih devetorice, samo za petoricu ima mjesta na Završnom mastersu ove sezone. Nakon što se završe turniri u Bazelu i Beču, svi najbolji teniseri na planeti preseliće se u Pariz, koji će biti posljednja prilika da se osvoje bodovi - tamo će biti donesena konačna odluka o putnicima u Torino.

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Tagovi

Tenis Novak Đoković Završni masters

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