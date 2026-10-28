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Ispao jedan od velikih favorita u Bazelu: Dobra vijest za Novaka Đokovića

Ispao jedan od velikih favorita u Bazelu: Dobra vijest za Novaka Đokovića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković dobio je dobru vijest u Bazelu pošto je Kasper Rud ispao u drugom kolu.

Kasper Rud ispao u Bazelu Izvor: Fei/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković tek treba da odigra svoj meč na startu turnira u Bazelu i već je dobio dobru vijest. Kasper Rud je završio takmičenje već u drugom kolu i tako se žrijeb za srpskog asa "očistio", pošto je Nuno Boržeš prošao dalje.

Norvežanin je dobio prvi set i sve je izgledalo idealno. Međutim, Portugalac je napravio veliki preokret i došao do pobjede - 1:6, 6:3, 6:4. Tako je prošao u četvrtfinale i imaće dan više za odmor.

Boržeš sada čeka dešavanja sa druga dva meča. Prvo ishod duela Đokovića i Uga Umbera, pa onda pobjednik tog meča igra protiv Jana-Lenarda Štrufa koji je već prošao dalje. Dakle, ima dovoljno vremena za odmor...

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01:05
Novak Đoković o pobedi studenata na izborima u Srbiji
Izvor: YouTube/The Tennis Pass
Izvor: YouTube/The Tennis Pass

(MONDO)

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Tagovi

Novak Đoković Tenis Bazel Kasper Rud

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